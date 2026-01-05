Myles Garrett establece récord de capturas en una temporada de NFL con su captura número 23

CINCINNATI (AP) — El cazamariscales All-Pro de los Browns de Cleveland, Myles Garrett, estableció el récord de capturas en una sola temporada de la NFL con 5:09 restantes durante el cuarto cuarto del partido del domingo contra los Bengals de Cincinnati.

Garrett capturó a Joe Burrow para una pérdida de seis yardas en primera y diez en la línea de 45 yardas de los Browns. Burrow estaba en formación de escopeta cuando vio venir a Garrett y se dejó caer.

Garrett llegó al juego necesitando una captura para superar la marca de 22 1/2 compartida por el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional Michael Strahan (en 2001 con los Giants de Nueva York) y T.J. Watt de Pittsburgh en 2021.

La captura, en algunos aspectos, fue similar a la captura récord de Strahan sobre Brett Favre de Green Bay. Ambos jugadores no ofrecieron mucha resistencia cuando vieron venir a un cazamariscales.

Los compañeros de equipo de Garrett celebraron su captura número 23 a pesar de que Cincinnati intentó jugar sin reunión en la siguiente jugada.

Garrett ha capturado a 51 jugadores a lo largo de sus nueve años de carrera en la NFL. Burrow encabeza la lista con 12 en diez encuentros.

La NFL no comenzó a contar las capturas como una estadística oficial hasta 1982. Mark Gastineau de los Jets de Nueva York tuvo 22 en 1984 hasta que Strahan superó esa cifra a finales del cuarto cuarto del último partido de la temporada 2001 de los Giants de Nueva York contra Green Bay. Favre se dejó caer al suelo mientras Strahan se acercaba para establecer la marca. Watt igualó el récord durante el último juego en 2021 en Baltimore al derribar al quarterback de los Ravens, Tyler Huntley.

Garrett ha registrado al menos media captura en 11 de 12 juegos, incluido el domingo. Eso incluye un récord del equipo de cinco contra los Patriots de Nueva Inglaterra el 26 de octubre, cuatro contra los Ravens de Baltimore el 14 de noviembre y tres una semana después en Las Vegas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes