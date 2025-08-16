Myles Straw brilla mientras los Azulejos aplastan 14-2 a los Rangers

TORONTO (AP) — Myles Straw tuvo cinco carreras impulsadas en su primer juego con múltiples jonrones en su carrera, y los Azulejos de Toronto aplastaron el sábado 14-2 a unos Rangers de Texas en dificultades.

Daulton Varsho y Davis Schneider también conectaron jonrones mientras los Azulejos, líderes de la Liga Americana, mejoraron a 42-20 en casa. Varsho se fue de 3-3 y anotó tres veces, y Schneider tuvo tres hits y cuatro carreras impulsadas.

Straw conectó un jonrón de tres carreras contra Patrick Corbin y su cuarto jonrón en la tercera, un batazo de dos carreras contra Jon Gray. Terminó con cuatro hits.

Schneider añadió un jonrón de tres carreras contra el jugador de posición Rowdy Tellez en la séptima, su octavo.

Eric Lauer (8-2) de Toronto permitió una carrera y cuatro hits en cinco entradas y un tercio, ganando su cuarta decisión consecutiva.

Texas perdió por octava vez en nueve juegos.

El receptor Tyler Heineman lanzó la novena entrada para Toronto.

Corbin (6-9) permitió un máximo de temporada de siete carreras en dos 1/3 entradas, su salida más corta de 2025.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 4-1.

Por los Azulejos, el mexicano Alejandro Kirk de 4-0 con una anotada. El venezolano Andrés Giménez de 2-1 con una anotada.

