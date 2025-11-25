N. Zelanda.- Mueren dos alpinistas tras precipitarse al vacío en el pico más alto de Nueva Zelanda

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Nueva Zelanda han informado este martes de que dos alpinistas han sido hallados sin vida tras caer al vacío cuando trataban de escalar el monte Aoraki, también conocido como monte Cook, el más alto del país y situado en la costa occidental de la Isla Sur.

La inspectora de Policía de la zona de Aoraki, Vicki Walker, ha indicado en un comunicado que ya se han puesto en marcha las operaciones necesarias para recuperar los restos sin vida de los dos alpinistas, que formaban parte de un grupo de cuatro personas que solicitaron ayuda el lunes.

Los otros dos miembros del grupo han sido rescatados y trasladados vía aérea la madrugada de este lunes, sobre las 2.15 horas (hora local), aparentemente ilesos. Hasta ahora, había sido imposible encontrar los cuerpos de los alpinistas desaparecidos, tal y como ha sostenido Walker, que ha confirmado que han sido hallados sobre las 7.00 de la mañana.

El monte Aorake, de 3.724 metros de altura, es el pico más alto de Nueva Zelanda y un popular destino turístico.