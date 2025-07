Nabers influye en las decisiones de los Giants en una temporada baja ocupada

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — ¿Te gustó lo que hicieron los Giants de Nueva York esta temporada baja? Agradece a Malik Nabers.

No, el receptor que viene de un impresionante año de novato no fue nombrado co-gerente general. Pero Nabers sí le dio al entrenador Brian Daboll algunas opiniones durante una primavera ocupada que incluyó la firma de los quarterbacks Russell Wilson y Jameis Winston, un intercambio para subir y tomar a Jaxson Dart al final de la primera ronda y también seleccionar al corredor Cam Skattebo.

“Creo que Dabes hizo un gran trabajo al hacerme preguntas sobre los movimientos, y él y yo estuvimos en contacto sobre los movimientos que se debían hacer”, dijo Nabers. “Fue un gran trabajo de su parte acercarse a los jugadores sobre las cosas que nos faltaban y que queríamos”.

En defensa, Nueva York seleccionó tercero al defensive end Abdul Carter y llenó algunos huecos en la secundaria en la agencia libre al firmar al esquinero Paulson Adebo y a Jevon Holland. Daboll mencionó a Brian Burns y Dexter Lawrence entre los otros jugadores con los que habla sobre adiciones.

Nabers no tuvo mucho que decir sobre el otro lado del balón. Ofensivamente, donde los Giants se ubicaron como el tercer peor equipo de la liga la temporada pasada, estaba feliz de compartir lo que pensaba.

“Realmente me decía: ‘¿Te gusta esta decisión?’”, dijo Nabers. “Él pudo hacerme preguntas así porque sabía que iba a dar una gran retroalimentación. Siento que como entrenador preguntarle a un jugador novato antes de tomar decisiones para el equipo del siguiente año muestra la confianza que tiene en mí, la confianza que la organización tiene en mí y espero que hayamos tomado algunas de las grandes decisiones que se debían tomar”.

Aunque Nabers cumple 22 años la próxima semana y apenas lleva una temporada en su carrera profesional, tener el oído de Daboll no fue un accidente. Los dos comenzaron a construir una relación en su primer campamento de entrenamiento juntos el año pasado cuando Nabers no tuvo reparos en hablar a pesar de su falta de experiencia.

“Es un jugador inteligente”, dijo Daboll. “Estoy cerca de él. Y creo que esas relaciones con todos tus jugadores son importantes, y particularmente con los que juegan como Malik”.

Nabers atrapó 109 pases para 1204 yardas y siete touchdowns, de cuatro quarterbacks diferentes. Solo uno (Tommy DeVito) está de regreso. Wilson será titular y Dart tendrá que esperar su turno, mientras que Winston es un respaldo confiable.

Más para Lawrence

Los Giants recompensaron a Lawrence el jueves al añadir 3 millones de dólares en incentivos a su contrato para esta temporada, según una persona familiarizada con la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo modificado no había sido anunciado.

Lawrence, con un salario de 17 millones, era el noveno jugador mejor pagado en su posición. Después del primer entrenamiento del campamento el miércoles, desestimó que quisiera más.

“Solo voy a manejar mi negocio”, dijo Lawrence. “Hago lo que hago. Se va a cuidar solo. Ahora mismo, solo quiero ganar. Sé que si hago eso y sigo siendo quien sé que soy, todo se va a cuidar solo y eso es todo lo que puedo hacer”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes