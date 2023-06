Nace Cognite AI, el acelerador de IA Generativa para datos industriales y creación de valor

AUSTIN (Texas) y OSLO (Noruega)--(BUSINESS WIRE)--jun. 15, 2023--

Cognite, líder en software industrial reconocido a nivel mundial, anuncia el lanzamiento de Cognite AI, el acelerador de IA Generativa para datos industriales y creación de valor. Cognite AI, un completo paquete de capacidades de IA Generativa dentro de la plataforma central de operaciones de datos industriales de Cognite, Cognite Data Fusion ®, se suma a la innovadora oferta industrial específica de la compañía en torno a la energía, la fabricación, la electricidad y las energías renovables, y está totalmente abierta a todos los socios para crear soluciones industriales a medida. Cognite Data Fusion ® con Cognite AI mejora las operaciones al acelerar rápidamente la adopción de la nube y aumentar en 10 veces la eficiencia de los flujos de trabajo industriales.

Las organizaciones industriales necesitan un contexto específico significativo para poder aplicar la IA Generativa en la toma de decisiones críticas en ámbitos altamente sensibles al riesgo como la producción, el mantenimiento y la confiabilidad. Cognite AI resuelve este problema relacionado con los datos industriales y la IA a través de un acceso sencillo a datos industriales complejos y la integración de la IA Generativa en todos los aspectos de la experiencia del producto. Así, las partes interesadas, tanto de TI como de Operaciones, pueden generar información valiosa a partir de fuentes de datos cruzadas.

«Los datos industriales son un elemento fundamental para tomar decisiones bien fundamentadas sobre las operaciones empresariales, pero su conciliación en información procesable conlleva complejidad y mucho trabajo», explicó Judson Althoff, vicepresidente ejecutivo y director comercial de Microsoft. «Para abordar esta necesidad, Cognite AI aprovecha la potencia de Microsoft Cloud y sus capacidades de IA para ofrecer datos ricos y contextualizados, además de servicios de análisis de IA Generativa, y ayuda a los clientes de los sectores de la energía, la fabricación, la electricidad y las renovables a acelerar la eficiencia y la obtención de valor de sus flujos de trabajo industriales».

«Celanese está construyendo la Planta Digital del Futuro y confiamos en Cognite Data Fusion en Microsoft Azure para que ponga los datos correctos en manos de nuestros expertos y así puedan dedicar menos tiempo a identificar problemas y más a encontrar soluciones», declaró Ibrahim Al-Syed, director de Fabricación Digital de Celanese. «La IA Generativa es una poderosa herramienta que será clave para capacitar a nuestra gente. Con Cognite AI integrado en nuestra estrategia digital, podemos mejorar las experiencias de trabajo unificando personas, datos, procesos y sistemas con una plataforma común».

«Cognite AI acelera la aplicación de modernas tecnologías de software en la digitalización industrial. Informa al usuario industrial, capacita al operador del sector y permite que las instalaciones industriales sean eficientes y sostenibles», comentó Girish Rishi, director ejecutivo de Cognite. «Con Cognite AI, hemos desarrollado una arquitectura innovadora que elimina las elucubraciones, mitiga la fuga de datos y permite controlar el acceso y generar confianza. Así es como hacemos que la IA trabaje para la industria».

Cognite Data Fusion ® ofrece una colaboración revolucionaria entre dominios que impulsa la excelencia operativa con capacidades que incluyen:

Solicite una demostración y obtenga más información sobre cómo Cognite Data Fusion ® con Cognite AI potencia las operaciones, los equipos digitales, los desarrolladores de aplicaciones y mucho más con una transformación digital verdaderamente a escala: Cognite.ai.

Acerca de Cognite

Cognite, empresa líder mundialmente reconocida en el sector del software industrial, tiene una visión clara: capacitar rápidamente a las empresas industriales con datos accesibles, contextualizados y confiables e impulsar la transformación digital a gran escala de las industrias con gran volumen de activos. Con Cognite Data Fusion ®, su plataforma de operaciones de datos industriales líder del mercado, y el paquete completo de capacidades de IA Generativa Industrial, Cognite AI, la empresa ayuda a los responsables de la toma de decisiones con el acceso y la comprensión de datos industriales complejos. Cognite Data Fusion ® es una plataforma fácil de usar, segura y escalable que permite a los usuarios de datos y dominios industriales colaborar de forma rápida y segura para desarrollar, desplegar y escalar soluciones de IA Generativa Industrial capaces de ofrecer rentabilidad y sostenibilidad. Visítenos en www.cognite.ai y síganos en LinkedIn y Twitter.

