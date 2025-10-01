Nace la asociación Asma y Alergia España para transformar la atención de los pacientes

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - Las asociaciones regionales Asmabi, Sevilla Respira y AsmaMadrid han anunciado su fusión para crear Asma y Alergia España (AAE), una organización que pretende transformar la atención brindada a los más de 3 millones de pacientes que existen en España con estas afecciones. Esta nueva asociación nacional busca conectar a pacientes, profesionales y sociedad, para situar a España en la agenda internacional de la salud respiratoria y para hacer frente a una realidad "a menudo silenciada" y cada vez más creciente. "Queremos dejar de ser invisibles para convertirnos en protagonistas del cambio", ha afirmado la presidenta de Asma y Alergia España, Irantzu Muerza, que ha presentado un manifiesto durante el GAAPP Summit y del Congreso de la European Respiratory Society (ERS). Este documento recoge siete compromisos estratégicos avalados por la ciencia y la sociedad, y que está abierto a la adhesión de ciudadanos, organizaciones y profesionales. Entre ellos, se encuentran el reconocimiento del asma y las alergias respiratorias como una prioridad urgente de salud pública; impulsar la prevención y el diagnóstico precoz, especialmente en la infancia; garantizar un acceso equitativo a la atención y los tratamientos en todo el territorio; y fomentar la investigación, la innovación y la participación activa de los pacientes en las políticas de salud. "Este manifiesto y esta asociación muestran que los pacientes podemos liderar la transformación de la atención al asma y a la alergia respiratoria, desde la evidencia y con impacto real en la vida de millones de personas", ha añadido Muerza. Fátima González, madre y representante de pacientes en AAE, ha manifestado que esta nueva organización da "esperanza" de cambiar una realidad que condiciona en la escuela, el deporte, las urgencias y en las vidas de muchas familias. "Soy madre de una niña con asma severa y sé lo duro que es vivir sin un acceso rápido al especialista ni la orientación necesaria para controlar la enfermedad", ha concluido.