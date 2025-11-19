Nace OCU Donación para obtener fondos para acciones de defensa de menores, contra el greenwashing o la brecha digital

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha puesto en marcha el proyecto OCU Donación para que los consumidores puedan apoyar a través de sus donaciones las acciones de defensa de sus derechos de OCU, como la protección de los menores en el entorno digital, la persecución del 'greenwashing' por parte de las empresas, la reducción de la brecha digital en las personas mayores o el fomento de educación financiera para los jóvenes.

"OCU Donación nace con la misión de ampliar el compromiso social de OCU y llegar más allá de la defensa de los consumidores, impulsando proyectos que mejoren la vida de las personas y promuevan un consumo responsable, justo y sostenible", ha explicado la organización.

A través de la página OCU Donación y en una primera fase, los consumidores podrán llevar a cabo sus aportaciones para financiar cuatro proyectos: Protección de los menores en el entorno digital, Persecución del 'greenwashing' por parte de las empresas, reducción de la brecha digital para las personas mayores y educación financiera para los jóvenes.

En estos proyectos se van a llevar a cabo diferentes acciones (estudios, investigaciones, denuncias, campañas de información, información, incidencia) "con el objetivo de mejorar la protección de los consumidores en estos ámbitos", según ha explicado.

"En el marco de su 50 aniversario, la puesta en marcha de este proyecto va a permitir a OCU seguir desarrollando su actividad adaptada al contexto y la sociedad actual para dar cumplimiento a los objetivos con los que nació hace 50 años", ha concluido.