Nacen dos gorilas de montaña gemelos en el este de RD Congo

Dos gorilas de montaña gemelos nacieron en el parque nacional de Virunga, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), un sitio conocido por su biodiversidad pero amenazado por conflictos regionales, informaron el jueves las autoridades de la reserva.

Los nacimientos de gemelos en gorilas -y en particular en gorilas de montaña, una especie amenazada- se consideran muy raros, ya que los científicos registran menos del 1% de los casos en promedio.

En la RDC, en el parque de Virunga, ya se había reportado un caso así en 2020.

"Los dos recién nacidos son machos", precisó Méthode Uhoze, uno de los responsables del parque, contactado por teléfono por la AFP. En 2025 se contabilizaron otros ocho nacimientos, según Bienvenu Bwende, encargado de la comunicación.

"A pesar de los desafíos, la vida triunfa", subrayó el miércoles en las redes sociales el Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN), que gestiona los parques nacionales del país.

El mensaje iba acompañado de una foto que mostraba a una hembra gorila sosteniendo en sus brazos a dos diminutos bebés, de los que solo se distinguían las manos y las orejas.

Un equipo de rastreadores localizó a los gemelos el sábado, según los cuidadores.

Se pusieron en marcha medidas de vigilancia y protección para aumentar sus posibilidades de supervivencia.

El parque de Virunga, la reserva natural más antigua de África, inaugurada en 1925, está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Situada en la frontera con Ruanda y Uganda, una parte de la reserva -que abarca 7.800 km²- se encuentra en el territorio del este de RDC, controlado por el grupo armado antigubernamental M23.

El M23 se ha apoderado de amplias zonas del territorio desde su resurgimiento a finales de 2021.

La violencia se intensificó desde hace un año y el M23, apoyado por Kigali y su ejército, amplió recientemente su influencia territorial en la región.

La población mundial de gorilas de montaña se estima en 1.063 ejemplares que viven en estado salvaje. Alrededor de 350 gorilas vivían en el parque de Virunga en 2021, según las autoridades del área protegida.