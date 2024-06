Nacho Fernández: "Levantar un título con tu país es de la cosas más bonitas que te pueden pasar"

El defensa de la selección española Nacho Fernández reconoció que tuvo que parar "unos días" porque no se terminaba de encontrar "del todo bien" por unas molestias, pero que ya está recuperado para el duelo de octavos de final de la Eurocopa de Alemania de este domingo ante Georgia, y confesó igualmente su sueño de ganar el torneo porque "levantar un título con tu país es de la cosas más bonitas que te pueden pasar".

"Respecto a las molestias, ha sido una temporada muy larga, con partidos de mucha exigencia. En el amistoso ante Irlanda y contra Croacia no me terminaba de encontrar del todo bien y decidimos que parara unos días para recuperarme bien, para estar en lo más importante que viene ahora en la Eurocopa", señaló Nacho en rueda de prensa.

El madrileño confirmó que este viernes hará "todo el entrenamiento con el equipo" y espera "llegar sin ningún problema al partido de Georgia". "Luego ya también es una decisión del entrenador. Yo voy a intentar estar al cien por cien, que es en lo que tengo que centrarme", advirtió.

El ya exfutbolista del Real Madrid tuvo palabras de agradecimiento para el seleccionador Luis de la Fuente. "Estos días se ha portado muy bien conmigo, me ha apoyado en todo momento. No era fácil para mí estos días el estar aquí en la selección con tantas cosas en la cabeza y el míster siempre ha estado ahí conmigo para apoyarme en todo lo que he necesitado y de verdad quiero también mandarle unas palabras de agradecimiento", apuntó.

También será "un tema" del técnico riojano el contar con él en el futuro para la 'Roja' ya que se marcha a la Liga de Arabia Saudí. "Es verdad que hace unos años era muy desconocida por todos y ahora está cambiando mucho su potencial, precisamente porque jugadores importantes estamos yendo para allá", remarcó.

"Que en un futuro pueda estar seleccionable o no, ya son temas del entrenador, pero es verdad que es un sitio completamente diferente al Real Madrid, pero me conocéis perfectamente, siempre quiero competir, siempre quiero estar a tope y hasta que me retire quiero que sea así, así que eso en el futuro ya veremos. Ahora lo único que quiero es disfrutar de la Eurocopa, en estar a tope con el equipo y ojalá podamos hacer algo importante", añadió al respecto.

Sobre la condición de favorita de España en el torneo continental, admitió que son "una selección muy fuerte" y que están "en una dinámica muy positiva". "Somos el único equipo que ha ganado los tres partidos, pero que nos den favoritos o no, sinceramente no nos afecta, si quieren hacerlo nos parece bien, pero no nos va a descentrar de lo que es nuestro trabajo, que es ganar cada partido, hacer un papel importante", recalcó.

"Estamos representando a un país que es España, que es maravilloso, y para todos los jugadores que estamos aquí es un honor y un orgullo venir con la selección y poder levantar un título", añadió Nacho sobre las opciones de la 'Roja'.

Para el defensa, "la importancia que tiene levantar un título con tu país es de las cosas más bonitas que te pueden pasar". "El año pasado ganamos la Liga de Naciones y la verdad que fue un momento muy especial, que recuerdo con muchísimo cariño. Una Eurocopa pues tiene incluso mucha más importancia, lo pondría muy cerca de mis Champions, claro que sí", sentenció.

Europa Press