Nacho Fernández: "Me veía capaz de estar en la selección, pero Luis Enrique tenía sus gustos"

El defensa del Real Madrid y la selección española Nacho Fernández reconoció este miércoles estar "con la ilusión de un niño" por su regreso a la selección casi cinco años después de su última convocatoria, pese a que el madridista, "en los últimos dos-tres años", sí se veía "capaz" de vestir "'La Roja', pero Luis Enrique -exseleccionador- tenía sus gustos".

"Estoy con máxima ilusión, es un reconocimiento al trabajo que llevo haciendo en los últimos años, vengo con la misma ilusión que el primer día. Estoy muy feliz y quiero aprovechar la oportunidad", arrancó Nacho Fernández la rueda de prensa durante la concentración de la selección española.

El de Alcalá de Henares no pisaba Las Rozas desde octubre de 2018, la última vez que entró en los planes de Luis Enrique, con el que tuvo "ningún problema". "Es una situación complicada, siempre he trabajado para poder venir. Estoy en los mejores años de mi carrera y lo estoy demostrando en el Madrid. La competencia es muy grande en la selección, no es fácil venir. Con Luis Enrique dejé de venir por otros motivos, es cuestión de gustos, no pasó nada. Estoy con la ilusión de un niño pequeño", argumentó.

"Estos dos-tres últimos años, cuando estaba a un nivel muy bueno, sí me veía capaz de estar en la selección, pero no es fácil. El seleccionador tiene sus gustos y dejé de venir por circunstancias", explicó. "Me hubiera encantado estar en más partidos, pero no depende de uno mismo. Que yo sepa son motivos deportivos, nunca he hablado con Luis Enrique, no me ha llegado otra cosa", agregó sobre su pasado sin protagonismo en el combinado nacional en la última etapa del técnico asturiano.

Fernández evitó meterse en "líos" al mencionar a Luis Enrique, insistiendo en que él solo intenta "rendir con mi equipo, hacer las cosas bien". "Tenía la esperanza de haber vuelto con Luis Enrique, pero son decisiones de entrenador, no me puedo meter. A lo mejor volvemos a coincidir en un futuro, nunca se sabe", lanzó al aire el defensa.

El defensa analizó al nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, como "muy cercano, muy cariñoso". "Es un gusto trabajar con él, muy del perfil que tenemos nosotros en el Real Madrid, que te da cariño y está cerca, eso es muy importante. He visto confianza por los que estamos aquí, por la selección. Tiene ilusión y ganas de ganar cosas importantes. Ese ímpetu y las ganas hacen que el equipo se conecte, tenemos una selección para competir por todo", elogió al de Haro.

"Nos gusta atacar, dominar con el balón, eso se asemeja a equipos grandes como el Real Madrid. Eso nos obliga a los defensas a estar concentrados y pendientes de la espalda", agregó sobre el estilo que tendrá la selección, apoyado en la "proyección" de los futbolistas más jóvenes.

En concreto y preguntado por los azulgranas Gavi y Alejandro Balde, Nacho apuntó que los ve "bien, como a todos los jóvenes" y "ya consolidados en un club como el FC Barcelona". "Nos pueden ayudar mucho, sobre todo viendo el futuro que tienen por delante", alabó. "Se me hace raro estar rodeado de tanta gente joven, pero eso es bueno para la selección, hay un futuro increíble por delante", agregó.

Finalmente, Nacho Fernández, que confesó que, dentro de su polivalencia, es de central como "más" aporta y donde se siente "mucho más a gusto", reconoció que "sería bonito" poder enfrentarse a Noruega este sábado en Málaga con Erling Haaland, que no estará por lesión. "Noruega tiene delanteros arriba que son muy fuertes, tenemos que estar concentrados en nosotros", manifestó sobre el duelo.

