Nacho Fernández: "Necesito vivir una última experiencia, y éste es el momento perfecto"

El central del Real Madrid Nacho Fernández ha justificado este martes su marcha del club blanco tras 12 temporadas por que necesita vivir "una última experiencia" junto a su familia, y que el actual es "el momento perfecto" para hacerlo después de tomar una decisión tras meses de "reflexión, indecisión y dudas".

"Han sido meses de reflexión, indecisión y dudas, pero vengo a contaros que necesito vivir una última y diferente experiencia junto a mi familia, y este es el momento perfecto. Gracias, Real Madrid, por entenderme", expresó el actual capitán del Real Madrid en una carta con la que se ha despedido de la afición madridista.

Nacho expresó que el Real Madrid es el club de su vida, al que llegó con 10 años, y se formó "como persona y como jugador". "Aprendí a ganar y a perder, a luchar y a sufrir, a disfrutar, y a vivir siempre con ilusión y determinación", añadió.

"En el Real Madrid aprendí todo lo que hoy soy. Llevo casi 25 años viniendo a entrenar todos los días al mismo sitio, que se dice pronto, aprendiendo los valores del madridismo, entregando mi vida y luchando por este escudo: me lo habéis dado todo", explicó el internacional español.

El alcalaíno confesó que es un momento "muy difícil" para él, pero que es el momento de irse con "la confianza y la tranquilidad" de saber que siempre ha dado lo mejor de él para "representar" el escudo del Real Madrid, "dentro y fuera del campo". "Soñé muchas veces con jugar en el Santiago Bernabéu, y hoy tengo el honor de acabar mi etapa siendo el capitán que logró levantar nuestra 15ª Champions", apuntó.

"Siempre quise que mi final como jugador del Real Madrid fuera bonito y en lo más alto, y puedo deciros que tener uno mejor que este es imposible. Me despido de vosotros (aficionados) tras 24 años de entrega absoluta, pasión e ilusión. Me gustaría que me recordaseis como un canterano que dio todo por su club. Gracias de corazón", expresó Nacho.

El capitán del Real Madrid tuvo palabras de agradecimiento para el presidente, Florentino Pérez, sus compañeros, a los que catalogó de "hermanos", su entrenador, Carlo Ancelotti, y a "los cientos de personas" que han trabajado con él a lo largo de "todos estos años" y que le han hecho "ser mejor jugador y persona".

Por último, Nacho dio las gracias a sus padres, su mujer y sus hijos, a su familia y amigos. "Me han dado la mano en este camino sin soltarme. A veces no ha sido fácil, pero su esfuerzo y acompañamiento me han permitido cumplir un sueño y llegar hasta lo más alto", concluyó.

Europa Press