Nacho: "No se trata de que el Real Madrid me dé más años, quiero seguir sintiéndome importante"

El defensa del Real Madrid y la selección española Nacho Fernández reiteró este miércoles que quiere sentirse "lo importante" que ha sido "estos últimos años" en el club blanco, por lo que la renovación de su contrato, que finaliza en junio de este año, no depende de que le den "más años o dinero", porque le da "igual firmar uno que cuatro" años, consciente de que "en ningún sitio" va a estar "mejor" que en el equipo merengue.

"Estoy intentando vivir el presente y disfrutar al máximo de lo que estoy viviendo ahora. Es el mejor momento de mi carrera, la temporada empezó muy complicada para mí, en los primeros cuatro-cinco meses no me sentía importante, pero todo ha cambiado. He jugado todos los partidos, ahora vengo a la selección, todo ha dado un vuelco", reflexionó sobre su situación contractual en el Real Madrid en una rueda de prensa durante la concentración de la selección española.

El jugador, de 33 años, repitió que no ha tomado una decisión sobre su futuro, aunque relató que si le "faltaran dos años, estaría igual". "Que tenga contrato o no ni me hace dormir menos ni más, estoy tranquilo. Todos los veranos hablo con el club y mi familia. Ahora estoy feliz en mi club", comentó.

"¿Y si luego llega el Real Madrid y me dice que no cuenta conmigo, qué pasa? El hecho de tener contrato o no va a influir en mi decisión. Si las cosas van como hasta ahora y me van a hacer sentir importante, será tan fácil como los últimos años", agregó sobre una decisión que "siempre tomará de la mano del club".

El central admitió que "es una situación complicada", porque no sabe "lo que es jugar en otro club", mientras que en el Real Madrid tiene "todo". "No estaré en otro sitio mejor que aquí", confesó. "No se trata de que me den más años o más dinero, me quiero sentir lo importante que he sido estos últimos años", pidió.

"Al principio de esta temporada fue muy duro para mí, no conseguía tener la confianza del entrenador. Era una situación en la que, estando bien individualmente, no me veía correspondido. No tengo la decisión tomada, es una situación que me toca vivir cada año y siempre consigo darle la vuelta a la tortilla", manifestó sobre sus oportunidades y minutos con el equipo, después de ser titular en 17 de 21 partidos disputados en 2023.

Y en la mayoría de ellos ha escuchado al Santiago Bernabéu corear su nombre y pedir su continuidad en el conjunto merengue. "Es especial es increíble, algo soñado. Con el Madrid no voy a tener problema de años, me da igual firmar uno que cuatro. Voy a vivir el día a día, no voy a estar en ningún lado mejor que aquí, estoy muy tranquilo", zanjó sobre su renovación.

Sobre la acción entre Dani Ceballos y Gavi en el Clásico, en la que el azulgrana golpeó al madridista por detrás sin balón de por medio, Nacho Fernández afirmó no haber hablado con el jugador blaugrana "nada de ese tema". "Es un Clásico, hay patadas, roces, pero es fútbol. Seguramente cuando pase la selección, pasará de nuevo lo mismo. Son dos buenos chavales, se quedará en el campo", expresó quitándole hierro al asunto.

Finalmente, y con el ruido que rodea al VAR en los últimos días tras el gol anulado a Marco Asensio en ese Clásico del Camp Nou del pasado domingo, el jugador blanco advirtió que tienen que "conseguir que con toda la tecnología que hay no haya polémica". "Son jugadas milimétricas, unos dudan, otros están a favor. Debemos conseguir que si instalamos esto, sea cien por cien efectivo. Apoyamos el sistema, pero parece que sigue habiendo polémicas", lamentó.

Europa Press