Nacho: "Tenemos la misma presión seamos favoritos o no"

El defensa del Real Madrid Nacho Fern谩ndez ha asegurado que tienen "la misma presi贸n" sean o no "favoritos" a ganar la Liga de Campeones, una competici贸n que regresa este martes al Santiago Bernab茅u con el duelo ante el Sheriff Tiraspol, y ha reconocido que deben "mejorar defensivamente" porque han "encajado demasiados goles para estar ah铆 arriba".

"El tema de los favoritos nos da bastante igual, tenemos la misma presi贸n seamos favoritos o no. Tenemos una plantilla muy buena para competir, tenemos mucha confianza y muchas ganas de hacer una buena temporada en la 'Champions', que es una competici贸n muy especial para nosotros. Nadie descarta que el Real Madrid estar谩 peleando hasta el final", declar贸 en rueda de prensa.

Adem谩s, el defensa madrile帽o reconoci贸 que deben "pulir cosas" en la faceta defensiva. "Por supuesto que hay que mejorar defensivamente, hemos encajado demasiados goles para estar ah铆 arriba. Aun as铆, el equipo est谩 muy bien. Tenemos que seguir puliendo cosas. Seg煤n vayan pasando los partidos, iremos mejorando", advirti贸. "Lo que hay que hacer es sacar las cosas positivas: seguimos ah铆 arriba. El equipo ha dado la cara, tiene mucha fe en todo lo que hace", insisti贸.

"A examen estamos en cada partido y en cada temporada. Es un club donde se mide todo con lupa. Tenemos una l铆nea defensiva que es muy buena y creo que si conseguimos pulir detalles este Real Madrid va a tener cosas muy positivas de aqu铆 para adelante", continu贸.

Tambi茅n se mostr贸 dispuesto a jugar en cualquier puesto de la defensa, aunque se sienta m谩s c贸modo de central. "Puedo jugar en diferentes posiciones. Me considero central, creo que es donde, por mis cualidades, puedo aportar mucho m谩s al equipo. Puedo adaptarme y ayudar al equipo. Esta temporada tenemos bastantes bajas en esa posici贸n y me ha tocado jugar en las dos bandas. No me preocupa el hecho de jugar de lateral. Tengo experiencia y motivaci贸n para poder hacerlo bien, pero tanto el m铆ster como yo sabemos que de central es donde m谩s puedo ayudar al equipo", indic贸.

Sobre el hecho de ser uno de los capitanes, reconoci贸 que "no" le ha "cambiado mucho". "Siempre me he sentido un jugador muy importante, soy un hombre de la casa. Ser capit谩n siempre te da un poco m谩s responsabilidad. Estoy muy contento, este a帽o estoy jugando muchos partidos con el m铆ster. A seguir peleando, que acabamos de empezar y quedan muchas cosas bonitas por vivir", subray贸.

"Hemos jugado 7-8 partidos y solamente me he perdido uno porque ten铆a unas molestias en el cu谩driceps. 驴Si me considero titular? Si miras desde el principio de temporada, creo que lo soy. Ha habido muchas bajas en defensa y me he tenido que aplicar. Estoy preparado para afrontar cuantos m谩s partidos mejor", prosigui贸.

"lo de albiol fue penalti; se me hizo extra帽o lo del var"

En otro orden de cosas, reiter贸 que la jugada del pasado s谩bado ante el Villarreal entre Albiol y 茅l era penalti. "Creo que el otro d铆a era un penalti claro en el que Albiol llega tarde. Se me hizo un poco extra帽o que el VAR no tardara ni cinco segundos en mirar la jugada. Esto es f煤tbol y siempre va a haber pol茅mica. Tenemos buenos 谩rbitros en la liga espa帽ola, es muy dif铆cil arbitrar en partidos de alto nivel. Pero s铆, creo que era penalti", asever贸.

Por otra parte, Nacho considera que Carlo Ancelotti est谩 dando con la tecla en el equipo. "El m铆ster nos conoc铆a bastante bien, tiene much铆sima experiencia en el f煤tbol. Ha conseguido que un equipo joven y con gente de m谩s experiencia haga la pi帽a de a帽os anteriores. Las cosas est谩n saliendo bastante bien, el equipo est谩 l铆der en LaLiga y ma帽ana tenemos la oportunidad de estarlo en la 'Champions'. No podemos estar mejor", expuso.

Por 煤ltimo, advirti贸 del peligro del conjunto moldavo. "Es un equipo que se ha preparado para competir en 'Champions'; gan贸 a un equipo como el Shakhtar, que el a帽o pasado nos puso en muchas dificultades. Llegar谩n muy motivados al Bernab茅u y nosotros tenemos que igualar esa motivaci贸n y esa ilusi贸n", se帽al贸. "Es un equipo que no conocemos mucho. Lo afrontamos con ilusi贸n, vuelve la 'Champions' al Bernab茅u despu茅s de much铆simos meses y tenemos ganas de sacar el partido adelante", finaliz贸.