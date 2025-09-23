Nacho Vegas anuncia las primeras fechas de su gira en 2026 y el título de su nuevo álbum, "Vidas semipreciosas"

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) - El artista Nacho Vegas ha anunciado las primeras fechas de su gira, que comenzará en 2026, así como el título de su nuevo álbum, 'Vidas semipreciosas', que verá la luz el próximo mes de enero. Precisamente, el asturiano arrancará la gira el 30 de enero y el primer concierto tendrá lugar en Mieres. Después, pasará por San Sebastián, León, Santiago de Compostela, Córdoba, Sevilla, Granada, Valencia, Reus, Badajoz, Cáceres, Valladolid, Madrid, Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Barcelona y Málaga (24/06). Las entradas estarán disponibles a partir de este jueves 25 de septiembre. El artista ya ha publicado un adelanto de su trabajo, 'Alivio', un tema en el que reflexiona sobre "el hedonismo como único consuelo", explica la promotora Last Tour en un comunicado. Todo ello arropado por un arte dirigido por Jordi Santos, director también del videoclip, y la portada de Candela Sierra, recién galardonada con el Premio Nacional del Cómic 2025.

