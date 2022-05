Nacho Vegas: "El rock and roll es más patriarcal que el reggaeton cuando habla de sexo"

El músico Nacho Vegas considera que el rock and roll es un género "más patriarcal" que el reggaeton a la hora de hablar de sexo en sus letras, especialmente por el hecho de que en las músicas urbanas "a veces hay ópticas machistas, pero también mujeres dando respuesta a eso".

"En el rock and roll cuando se habla de sexo generalmente no hay una respuesta desde el otro lado, que sí se da con el reggaeton. De hecho, en las músicas urbanas se habla de sexo de una manera abierta y es algo que me hacía pensar que se había normalizado", ha señalado en una entrevista con Europa Press el músico asturiano.

Por ejemplo, Vegas cuenta en su disco 'Mundos inmóviles derrumbándose' con canciones como las de 'Ramón in', un homenaje a un amigo fallecido en el que alude explícitamente a relaciones sexuales. "No es más que una manera de hablar de sexo con ternura, sin intención de que no fuera algo provocador: en las canciones se puede hablar de cosas incómodas y tabúes, tenemos una deuda con naturalizar algunas partes de nuestra vida", ha señalado.

Asociado en ocasiones a unas letras pesimistas, el cantautor reconoce sin embargo que no es capaz de escribir canciones "estando amargado o deprimido". "La tristeza profunda no es nada inspiradora, paraliza, y para escribir canciones necesito de cierto mínimo buen humor. Nadie escribe sobre el dolor para volver a sentirlo", ha afirmado.

Vegas ha afirmado que la pandemia ha influido en su disco 'Mundos inmóviles derrumbándose' --que ahora está presentando en gira, con próximas fechas en Vitoria (27 de mayo) y Zaragoza (28 de mayo)-- "más de lo deseado", aunque en estas fechas parezca algo más lejana esa situación de encierro.

"Fue una bofetada de realidad, quería hacer una mirada al futuro, aunque es verdad que el disco habla de cosas patentes durante la pandemia, como una percepción de la soledad que era desconocida para mí". Como resultado, el autor de 'Actos inexplicables' cree que se ha generado un ambiente que "incrementa el hiperindividualismo y no hace ningún favor a lo colectivo".

¿qué fue del 15-m?

"Ahora tengo una sensación desconcertante: parece que puntúa más el cinismo o este humor y sarcasmo que llega un poco a la crueldad", ha lamentado el músico a las vísperas de un nuevo aniversario del movimiento 15-M, que ha reivindicado en varias ocasiones aunque ahora ya lo considere "algo enterrado".

"Estamos en un momento más parecido ahora a la época pre-15M, con los movimientos sociales un poco atomizados, a lo que se ha añadido una ultraderecha que no solamente se ha normalizado, sino que ser fascista parece hasta que está de moda. Esto es algo que me parece preocupante", ha alertado Vegas.

El cantautor denostado

El músico consolida ya una trayectoria de más de 20 años en solitario, en un trayecto en el que ha sido difícil etiquetarle. "Al final uno siente urgencia de cantar y es verdad que muy al principio no era tan habitual dentro del indie mezclar la canción de autor, aunque y fue algo que luego tuvo bastante aceptación", ha afirmado.

Precisamente, ha recordado que con el nacimiento del indie español también lo hizo una nueva generación de cantautores (Ismael Serrano o Pedro Guerra) que fue vista por los primeros con recelo. "Ahora con la perspectiva me parece que alguien como Ismael Serrano ha llevado una trayectoria muy consecuente, que merece muchísimo respeto. Y, por suerte, el indie se ha desecho de esos vicios de los que presumía, como por ejemplo la actitud impostada o la estética muy anglófila", ha concluido.