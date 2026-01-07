Nacido en Francia y criado en España, Luca Zidane, el argelino imbatido en Marruecos

Hijo del ícono del fútbol francés Zinedine Zidane y criado en España, Luca Zidane brilla en la Copa de África defendiendo el arco de Argelia: es el único portero titular entre los cuartofinalistas que no ha recibido goles en el torneo.

Mantener ese registro no será fácil, ya que deberá enfrentarse el sábado en Marrakech a los artilleros nigerianos Victor Osimhen y Ademola Lookman, con un puesto en semifinales en juego.

Osimhen y Lookman, ambos ganadores del Balón de Oro africano al mejor jugador del continente, han atormentado defensas durante el torneo, marcando tres goles cada uno.

- Con la familia en las gradas -

Luca, de 27 años, mantuvo su portería a cero en los partidos de grupo contra Sudán y Burkina Faso, antes de ser reservado frente a Guinea Ecuatorial.

Fue titular de nuevo para el duelo de octavos contra la República Democrática del Congo y volvió a terminar imbatido en una dramática victoria 1-0 en la prórroga.

Su padre Zinedine ha asistido a cada partido que Luca ha jugado en Marruecos con los Zorros del Desierto.

“Es especial cuando tu familia viene a verte”, dijo el arquero, formado en el Real Madrid y que ahora juega en el Granada, en la segunda división española.

Nacido en Francia, Luca representó a su país de nacimiento hasta en cinco categorías inferiores.

Según las normas de la FIFA, podía también jugar para España o Argelia, donde nacieron sus abuelos maternos y paternos respectivamente.

El año pasado se decantó por Argelia, debutando en una victoria en la clasificación para el Mundial 2026 sobre Uganda en noviembre y, cuando una lesión dejó fuera de la Copa de África al titular Alexis Guendouz, Zidane se convirtió en titular.

"Estoy orgulloso de representar a Argelia y jugar la Copa de África. Es una gran experiencia", dijo a los periodistas.

Seguido con lupa desde que era un niño, como sus tres hermanos, la presencia de Luca en el equipo argelino generó mucho ruido antes del torneo.

- "Su apellido pesa mucho" -

"Es como todo el mundo, como todos los jugadores. Se ha integrado bien, lo hemos integrado bien. Es nuevo, no se complica, intenta entregarse al máximo por el equipo. Y no creo que preste mucha atención al ruido", aseguró el capitán argelino Riyad Mahrez, de 34 años, antes de admitir: "bueno, es verdad que su apellido pesa mucho".

El guardameta se ha ceñido al guion mediático desde su primera convocatoria. "Estoy muy contento de estar aquí. Es un orgullo para mí y lo daré todo al 100% para que el pueblo argelino esté orgulloso", dijo entonces.

Campeona de África en 2019, Argelia busca un sustituto a la altura de Raïs M'Bolhi, inamovible durante más de una década. Guendouz tomó el relevo en 2023 y ahora Zidane se postula para hacerse con el puesto a largo plazo.

Luca se convirtió en potencial internacional argelino el 19 de septiembre, cuando la FIFA aprobó su cambio de nacionalidad deportiva.

"Toda mi familia está orgullosa de mí y me apoya en todas mis decisiones. Mi abuelo está contento de que esté con Argelia", declaró Luca, que se convirtió en portero porque de niño su padre y su hermano mayor Enzo lo colocaban en ese puesto durante los partidos de fútbol en familia.

Hijo del mejor centrocampista de la historia de los Bleus, francés criado en España, Luca Zidane tiene ahora la oportunidad de conquistar África.

En el horizonte, jugar el Mundial 2026, una competición que su padre ganó con Francia en 1998 marcando dos inolvidables goles de cabeza a Brasil en la final (3-0).