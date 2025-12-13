Nacimientos sobre inmigración en iglesias de Illinois y Massachusetts generan elogios o indignación

DEDHAM, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Un Niño Jesús yace en un pesebre en la nieve, envuelto en una manta plateada de emergencia y con las muñecas atadas con cintas de plástico. La Virgen María se encuentra cerca, frente a la iglesia de Lake Street, en Evanston, Illinois, con una máscara antigás y flanqueada por soldados romanos que portan chalecos tácticos con la leyenda “ICE”.

En otro suburbio de Chicago, no lejos de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) frente a la cual se han llevado a cabo protestas por las detenciones, un letrero en el pesebre frente a la iglesia Urban Village dice: “Debido a la actividad del ICE en nuestra comunidad, la Sagrada Familia se encuentra oculta”. Y a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) de distancia, el Niño Jesús desapareció de un pesebre en la parroquia de santa Susana, en Dedham, Massachusetts, y fue reemplazado por un letrero pintado a mano que dice: “El ICE estuvo aquí”.

Estas y otras crudas reinterpretaciones del nacimiento de Cristo generan elogios e indignación a medida que las iglesias convierten la escena navideña en una opinión sobre las redadas migratorias efectuadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Sus creadores dicen que contextualizan la historia antigua en un marco actual, y que presentan a la Sagrada Familia en calidad de refugiada para reflexionar sobre el miedo a la separación y la deportación que muchas familias —incluidos sus propios feligreses— experimentan hoy en día.

Quienes apoyan las exhibiciones dicen que la Biblia está de su lado, pero los críticos califican las escenas de sacrílegas y políticamente divisivas, acusando a las iglesias de abusar de las imágenes sagradas. Incluso, algunos argumentan que deberían perder su estatus de exención de impuestos. La arquidiócesis de Massachusetts ordenó que el pesebre sea “restablecido a su propósito sagrado adecuado”.

El debate surge en un momento en que se intensifican las redadas migratorias en estados y ciudades de Estados Unidos cuyos gobernantes se oponen a dicha represión. Tan sólo en septiembre fueron arrestadas en Illinois y Massachusetts al menos 2.000 personas en total, según cifras federales de arrestos publicadas por las autoridades migratorias.

“Un escándalo grave para los católicos”

Para las iglesias, la Navidad es una época “en la que tenemos arte público en nuestro jardín y tenemos la oportunidad de decir algo”, expresó el sacerdote Michael Woolf, párroco de Lake Street. Otro Nacimiento creado por la congregación bautista en un año reciente mostraba a Jesús entre escombros —una “súplica por la paz” en Gaza—, agregó.

Los feligreses de santa Susana encerraron al Niño Jesús en una jaula en 2018 para protestar por la separación de familias en la frontera por parte del primer gobierno de Trump. Otro año, representaron al Niño Jesús flotando en agua contaminada con plástico para poner de relieve el cambio climático.

Richard Henning, arzobispo de Boston, ordenó el retiro de la exhibición de este año. Hasta el jueves, el padre Steve Josoma intentaba reunirse con él, y aún no acataba la orden.

“El pueblo de Dios tiene derecho a esperar que, cuando venga a la iglesia, encuentre oportunidades genuinas para la oración y el culto católico, no mensajes políticos divisivos", expresó un portavoz diocesano.

Algunos activistas católicos quieren que el sacerdote sea castigado.

“Este es un escándalo realmente grave para los católicos, y creo que él está jugando con fuego”, dijo C.J. Doyle, director de la Liga de Acción Católica de Massachusetts. “El arzobispo puede destituirlo como párroco, suspenderlo del ministerio activo, e incluso puede cerrar la parroquia y vender la propiedad sin que él lo sepa”.

La realidad de la comunidad

Josoma destacó que el propósito de la exhibición es “ir más allá de las figuras tradicionales estáticas y evocar la emoción y el diálogo”, en respuesta al temor que enfrentan muchos feligreses ante el hecho de que las fuerzas federales arrestan a más que sólo inmigrantes indocumentados: también detienen a quienes han sido residentes legales desde hace tiempo, y siembran ansiedad.

En Illinois, la campaña de detenciones ha dejado a peatones con sensación de asfixia por el uso de aerosoles químicos, y a niños traumatizados en el lugar donde agentes se llevan a vecinos y maestros, lo que ha provocado investigaciones estatales y locales.

“Queríamos reflejar la realidad que vive nuestra comunidad”, manifestó Jillian Westerfield, ministra adjunta de la Iglesia Metodista Unida, en Evanston.

Luego de que el viento derribara la figura de José y ésta resultara dañada —lo que dejó a María sola con el bebé—, se colocó un cartel explicativo: “José no sobrevivió. Conservamos este espacio para honrar y recordar a todas las víctimas del terror (generado por) el control migratorio”.

Los críticos no comprenden del todo el mensaje o “lo consideran un verdadero desafío a su conciencia y critican la obra, en lugar de involucrarse con lo que es el mensaje en sí”, agregó Westerfield.

“No es una estratagema publicitaria”

Phil Mandeville, miembro del consejo parroquial de santa Susana y coordinador de un comité de apoyo a refugiados integrado por varias iglesias, manifestó que las relaciones de larga data hacen que la parroquia esté decidida a mantener la exhibición.

El comité ha trabajado con unas 10 familias de refugiados desde 2019, ayudándoles a a encontrar vivienda, matricularse en la escuela, aprender inglés y conseguir trabajo. Gran parte de esa labor se realiza en colaboración con el gobierno federal, que somete a las familias a una verificación de seguridad exhaustiva antes de su llegada, añadió.

“Sólo para enfatizar la razón de todo esto: no es una estratagema publicitaria”, declaró Mandeville. “Trabajamos a diario con refugiados. Pero la gente se molesta por un poco de yeso. Me importan más las personas que un Nacimiento. Entiendo lo que representa... no entiendo por qué a nadie le importan estos seres humanos”.

“Miren el Evangelio apenas antes de que Cristo fuera ejecutado: eso era político”, agregó. “Siempre nos enseñaron: cuando no estés seguro de cómo actuar, pregúntate: ‘¿Qué haría Cristo?’. Ahora estamos haciendo eso, y no parece cuadrar”.

Reacción dividida

La controversia en Evanston atrajo a voluntarios de una sinagoga cercana, quienes permanecieron afuera durante los servicios religiosos de Lake Street para ayudar a que los fieles se sintieran seguros. Las reacciones afuera de la iglesia de Dedham fueron muy diversas.

Walter Niland se tomó una selfie y expresó su desacuerdo con la exhibición. “Creo que la iglesia goza de un estatus de exención de impuestos”, declaró Niland, católico de un pueblo vecino. “Deberíamos hablar de asuntos espirituales, no de divisiones políticas”.

Otros acudieron a cuestionar directamente a la parroquia, incluido un hombre que transmitió en vivo su intento de abrir las puertas cerradas de la iglesia.

Steve Grieger, exmaestro católico de escuela, condujo una hora desde Worcester para mostrar su apoyo.

“La arquidiócesis dice: ‘Oh, no, eso va en contra de nuestra tradición’. Bueno, vivimos en tiempos que son totalmente anormales. No podemos seguir con normalidad”, añadió Grieger. “Si seguimos las escrituras de Jesús, entonces tenemos que reconocer que estas redadas del ICE, y todas estas cosas terribles que están sucediendo, van totalmente en contra de eso”.

Bargfeld informó desde Evanston.