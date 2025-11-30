Nacional gana la final ante Peñarol y es campeón del fútbol uruguayo 2025

Con gol en la prórroga del nigeriano Christian Ebere, Nacional derrotó 1-0 a su archirrival Peñarol este domingo y se quedó con el campeonato del fútbol uruguayo 2025.

En una final a dos partidos que paralizó a la afición deportiva uruguaya, Nacional se dio el gusto de celebrar de local en el Gran Parque Central con tanto de Ebere, tras amague y disparo bajo de derecha, a cinco minutos del cierre del alargue al que se llegó tras un pálido 0-0.

"Estoy muy feliz muy contento (...). Somos campeones uruguayos. Es mi gran revancha, tenía que dar (el título) para Nacional", dijo Ebere al celebrar el triunfo.

Bajo lluvia, el segundo partido de la final tuvo 90 minutos para el olvido, sin goles y con escasas emociones frente a los arcos.

En la prórroga estuvo lo mejor con un gol anulado para Nacional por posición adelantada, tras cabezazo del veterano defensor Sebastián Coates, y una pelota del delantero carbonero Leandro Umpiérrez pegó en el palo defendido por el panameño Luis Mejía.

Una semana atrás, en el Campeón del Siglo el primer partido de la final se saldó con un empate 2-2. Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, logró remontar un 0-2 en contra pero llegó a este domingo con sabor a poco, al tener que definir el campeonato en terreno enemigo.

A un empate de local se sumó una resolución de la justicia argentina que pegó de lleno en el plantel el martes al condenar a Diego García, jugador carbonero que fue titular en el primer partido de la final, por violación de una mujer en 2021 cuando era jugador del argentino Estudiantes de La Plata.

El Manya fue el campeón del Clausura, venció a Liverpool, ganador del Apertura, en una semifinal para definir el título con Nacional, el equipo que más puntos hizo en la temporada.

Los dos partidos de la final, que coronó a los hombres del entrenador Jadson Viera, se disputaron sin público visitante.

Nacional y Peñarol disputarán la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, con el plus de que la final única del torneo se disputará en Montevideo, según adelantó el sábado el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Liverpool y Juventud jugarán las fases previas del mayor torneo continental de clubes que el sábado coronó al Flamengo de Brasil.

Boston River, Racing, Defensor Sporting y Montevideo City Torque disputarán la Sudamericana 2026.

