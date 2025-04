Nacionalistas dominicanos protestan contra migración haitiana

Decenas de dominicanos nacionalistas protestaron este domingo contra la migración irregular haitiana y pidieron al presidente Luis Abinader extremar la vigilancia en las maternidades para detectar a indocumentados que buscan atención.

República Dominicana comenzó a exigir documentación a los extranjeros en los hospitales públicos desde el 21 de abril como parte de 15 medidas anunciadas por el gobierno de Abinader para contener la migración ilegal, una de sus promesas durante la campaña previa a su reelección en mayo de 2024.

Es la tercera protesta convocada en el último mes por la Antigua Orden Dominicana, una ONG nacionalista que protesta contra la "haitianización" del país donde viven unos 500.000 haitianos, según cifras oficiales.

Durante la concentración, escenificada en las inmediaciones del parque Independencia, cerca del palacio de gobierno, se repetían consignas como: "Que se los saquen ya", "Tamo jarto" (estamos hartos), "República Dominicana para los dominicanos", "Haití, reconoce a tus ciudadanos".

"El pueblo dominicano tiene que ser vigilante en todas las maternidades de que se esté cumpliendo lo que se dijo que se va a hacer", dijo Ángelo Vásquez, presidente de la Antigua Orden Dominicana.

Dos camiones de Migración con haitianos retenidos pasaron cerca de los manifestantes y uno de estos tomó por el brazo a través de los barrotes a uno de los extranjeros trasladados: "Váyanse para su país", "¡Fuera! ¡Fuera!", gritó.

Esmeralda Guerrero, abogada de 59 años, considera que está bien atender a las mujeres haitianas que van a dar a luz en los hospitales dominicanos, pero luego deben regresar a su país.

"¿Nosotras no somos prioridad? ¿Nuestras mujeres no son prioridad? No es justo, que (los haitianos) luchen allá en su país, que exijan allá en su país, aquí no", dijo.

Haití, el país más pobre de la región, es asolado por una crisis sociopolítica agravada luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021.

La violencia perpetrada por pandillas que controlan al menos un 85% de la capital, Puerto Príncipe, ha provocado desplazamientos en este país de unos 11,6 millones de habitantes, según Naciones Unidas.

