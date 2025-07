Naciones asiáticas presionan para obtener concesiones arancelarias de EE.UU. antes de agosto

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Jeff Mason y Leika Kihara

WASHINGTON/TOKIO, 8 jul (Reuters) - Japón y Corea del Sur, potencias económicas asiáticas, dijeron el martes que intentarán negociar con Estados Unidos para suavizar el impacto de los aranceles más altos que el presidente Donald Trump planea imponer a partir de agosto.

Trump intensificó de nuevo su guerra comercial el lunes, comunicando a 14 países que se enfrentarán a aranceles que van desde el 25% para países como Japón y Corea del Sur, hasta el 40% para Laos y Myanmar.

Sin embargo, ahora que la fecha de inicio se retrasó hasta el 1 de agosto, esos países se están centrando en la nueva ventana de tres semanas para presionar por una salida más fácil.

Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, se mostró optimista ante la posibilidad de que se alcancen más acuerdos comerciales antes del fin de semana. "Sin embargo, corresponde a los demás países hacer las concesiones que convenzan al presidente de que los acuerdos merecen la pena para Estados Unidos", afirmó a Fox News.

Japón quiere concesiones para su gran industria automovilística, según dijo el martes su principal negociador comercial, Ryosei Akazawa.

Akazawa dijo que habló durante 40 minutos con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y que acordaron continuar activamente las negociaciones. No obstante, afirmó que no sacrificará el sector agrícola japonés -un poderoso grupo de presión política a nivel nacional- en aras de un pronto acuerdo.

Corea del Sur dijo que planea intensificar las conversaciones comerciales en las próximas semanas "para alcanzar un resultado mutuamente beneficioso".

A la pregunta de si el último plazo es firme, Trump respondió el lunes: "Yo diría que firme, pero no firme al 100%.

Si llaman y dicen que nos gustaría hacer algo de otra manera, vamos a estar abiertos a eso”. Las bolsas mundiales subían levemente, mientras los inversores se tomaban con calma el último giro de la saga arancelaria, pero el yen se depreciaba ante la perspectiva de recargos sobre los productos japoneses. Los economistas advirtieron de que las largas disputas arancelarias corren el riesgo de frenar el crecimiento y hacer subir los precios, causando quebraderos de cabeza a los responsables políticos. “La amenaza de un aumento de los aranceles intensifica los riesgos de estanflación en Estados Unidos y presiona a Europa para que estimule aún más la demanda interna con el fin de compensar los vientos en contra del comercio internacional”, declaró David Kohl, economista jefe del banco suizo Julius Baer. UE BUSCA UN ACUERDO La Unión Europea, que es el mayor socio comercial bilateral de Estados Unidos, aspira a alcanzar un acuerdo antes del 1 de agosto con negociaciones centradas en el "reequilibrio" y concesiones para ciertas industrias exportadoras clave, dijo una fuente europea familiarizada con las negociaciones. No obstante, el ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, advirtió de que la UE está preparada para tomar represalias si es necesario. "Si no llegamos a un acuerdo comercial justo con Estados Unidos, la UE está dispuesta a tomar contramedidas", dijo el martes en una intervención parlamentaria. Algunas fuentes de la UE afirmaron a última hora del lunes que el bloque está cerca de un acuerdo con el gobierno de Trump. Esto podría implicar concesiones limitadas a los aranceles básicos estadounidenses del 10% para aeronaves y piezas, algunos equipos médicos y bebidas alcohólicas. Hasta ahora solo se han alcanzado dos acuerdos, con Reino Unido y Vietnam. Trump también ha dicho que está cerca un acuerdo con India. Washington y Pekín acordaron un marco comercial en junio, pero la falta de claridad en muchos detalles ha hecho que los operadores e inversores estén atentos para ver si se deshace antes de la fecha límite del 12 de agosto impuesta por Estados Unidos, o conduce a una distensión duradera. REPARTIENDO EL DOLOR Trump anunció aranceles del 25% a los bienes procedentes de Túnez, Malasia y Kazajistán; 30% a Sudáfrica y Bosnia y Herzegovina; 32% a Indonesia; 35% a Serbia y Bangladés; 36% para Camboya y Tailandia; y 40% a Laos y Myanmar. Camboya, muy afectada por los gravámenes impuestos en abril, celebró el martes como un gran éxito la reducción de la tasa del 49% al 36% y dijo que está intentando negociar un nuevo recorte. Los aranceles han sido un problema para el sector de la confección y el calzado de Camboya, uno de los principales empleadores y el mayor motor de su economía. Estados Unidos es también el principal mercado de exportación de la industria bangladesí de la ropa, que representa más del 80% de sus ingresos por exportación y da empleo a 4 millones de personas. "Es una noticia absolutamente chocante para nosotros", dijo el martes a Reuters Mahmud Hasan Khan, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés. "Esperábamos que los aranceles se situaran entre el 10% y el 20%. Esto perjudicará mucho a nuestra industria". (Reporte de Bhargav Acharya, Jack Kim, Ju-min Park, Jihoon Lee, Joyce Lee, Philip Blenkinsop, Julia Payne, Olivia Le Poidevin, Emma Farge, Rachel More y Martin Petty; escrito por Keith Weir; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)