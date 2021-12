Naciones Unidas renueva tres meses su misión antipiratería en Somalia a pesar de las objeciones del Gobierno

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha votado por unanimidad a favor de la extensión de la misión internacional antipiratería en las costas de Somalia a pesar de las objeciones del Gobierno somalí, ante la ausencia de incidentes en los últimos años en sus aguas.

El Gobierno somalí ha conseguido, merced a sus quejas, limitar la renovación prevista de un año a tres meses porque "las operaciones ya han conseguido el objetivo que tenían previsto", según ha explicado el embajador somalí ante la ONU, Abukar Dahir Osman.

Osman valoró como un "hito histórico" el hecho de que las aguas somalíes no hayan registrado ningún incidente de envergadura en cuatro años, "un verdadero testamento sobre la responsabilidad que ha ejercido el Gobierno somalí sobre el problema, y a su duro trabajo en colaboración con sus socios internacionales".

Estos tres meses servirán para ir zanjando acuerdos de seguridad bilaterales entre Somalia y otros países, de acuerdo con el embajador.

No obstante, y según las fuentes del portal Garowe on Line, desde la ONU se recuerda que la piratería sigue siendo "una amenaza reprimida, pero no erradicada" a pesar del éxito de las misiones de la Unión Africana, la Unión Europea y esfuerzos individuales como los de China, India, Japón, Corea del Sur o Rusia.