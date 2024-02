El tenista español Rafa Nadal anunció este miércoles su baja para el torneo ATP 250 de Doha, que se disputa la próxima semana, ya que no está "listo" físicamente "para competir", con lo que explicó que se centrará en la exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz y en su próximo torneo que será el de Indian Wells.

"Me encantaría jugar en Doha, donde la organización y los aficionados de Catar siempre han apoyado enormemente. Desafortunadamente, no estoy listo para competir y no podré jugar en Doha como realmente quería, y volver a jugar después de aquella inolvidable victoria en 2014", escribió en su red social 'X'.

El campeón de 22 'Grand Slam' reapareció en Brisbane tras un año en blanco, con vistas a un 2024 de probable retirada, pero se vio obligado a perderse también el Abierto de Australia después de sufrir un microdesgarro muscular en su derrota de cuartos de final en Brisbane ante el australiano Jordan Thompson.

Algo más de un mes después, el de Manacor tenía programado seguir la búsqueda de ritmo y victorias en Doha, torneo que ha jugado ocho veces ganando el título en 2014 y alcanzando la final dos veces más, en 2016 y 2010. Sin embargo, Nadal desveló sus retos siguientes tras no verse listo para volver a las pistas la próxima semana.

"Me centraré en seguir trabajando para estar listo para la exhibición en Las Vegas y el increíble torneo de Indian Wells", apuntó, señalando al partido que jugará contra Alcaraz el tres de marzo y que será retransmitido a todo el mundo por Netflix, antes de ir al desierto californiano a un torneo que ha ganado tres veces.