Nadal cae luchando contra zverev en su más temprana eliminación del abierto de francia

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 27 mayo (Reuters) - Rafael Nadal cayó el lunes por 6-3, 7-6(5) y 6-3 ante Alexander Zverev en la primera ronda del Abierto de Francia, generando dudas entre los aficionados sobre si el 14 veces campeón en la tierra parisina volverá al torneo que ha dominado durante dos décadas.

El 22 veces campeón de torneos de Grand Slam, que alzó su primera Copa de los Mosqueteros en 2005 y la última en 2022, antes de que una grave lesión de cadera complicara su carrera, había dicho previamente que este año podría ser su último en el circuito.

Tras regresar al torneo que se saltó en 2023 y negarse a confirmar ninguna despedida antes de su estreno, Nadal volvió a mostrar destellos de su mejor forma en la pista Philippe Chatrier a sus 37 años, pero acabó cayendo.

"No estoy seguro al 100% de que sea la última vez, pero lo he disfrutado, el público ha estado increíble durante toda la semana de preparación y hoy", dijo Nadal entre los aplausos del público. "Los sentimientos de hoy son difíciles de describir con palabras, pero es especial sentir el amor en el lugar que más quiero".

"Disfruto mucho jugando y viajando con la familia. El cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Quizá en dos meses diga basta, pero es algo que aún no siento", agregó.

Zverev -cuarto preclasificado del torneo- se convirtió en el tercer hombre en vencer a Nadal en Roland Garros, después de Novak Djokovic y Robin Soderling.

"No sé qué decir (...) Gracias Rafa de parte de todo el mundo del tenis, es un gran honor", dijo Zverev, reciente ganador en Roma. "He visto jugar a Rafa toda mi infancia y he tenido la suerte de jugar contra él dos veces en esta pista tan bonita".

Nadal fue doblegado por el alemán en el primer juego y cedió su saque de nuevo al final para perder el set inicial, en condiciones desfavorables para él con el techo cerrado por la lluvia.

Enfrentado a la perspectiva de su cuarta derrota en 116 partidos en Roland Garros, Nadal tuvo un comienzo positivo en el siguiente set, rompiendo el servicio de su rival con una delicada dejada cuando iban 2-2.

El público comenzó a presentir una remontada cuando el español se adelantó 4-2 con algunos golpes de época, pero Zverev contraatacó en el décimo juego y salvó dos puntos de ruptura para imponerse después en un tie-break de alto voltaje. Nadal llegó a tener una ventaja de 2-0 en el tercer set, pero acabó cayendo ante la firmeza de su rival.

En otros partidos de la jornada, Stefanos Tsitsipas abrió su campaña en París con un triunfo por 7-6 (9-7), 6-4 y 6-1 ante el húngaro Marton Fucsovics. El griego, noveno cabeza de serie y ganador del Masters de Montecarlo hace unas semanas, se medirá ahora en segunda ronda con el alemán Daniel Altmaier.

Otro de los favoritos, el número dos mundial Jannik Sinner, pareció estar completamente recuperado de sus problemas físicos y eliminó al estadounidense Christopher Eubanks por 6-3, 6-3 y 6-4. El italiano, vigente ganador del Abierto de Australia, se retiró en Madrid y se perdió el Masters de Roma aquejado de una lesión de cadera.

"La cadera está bien, estoy feliz por mi equipo y por mí, ya que trabajamos duro para volver lo antes posible a la pista", dijo Sinner. "No estoy al 100% aún, pero intentamos mejorar cada día (...) estoy muy feliz de estar de vuelta en la cancha". (Editado en español por Carlos Serrano)

