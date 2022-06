Nadal comienza su andadura en Wimbledon evitando un susto ante el argentino Cerúndolo

El tenista espa帽ol Rafa Nadal se estren贸 este martes en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, con una trabajada victoria ante el argentino Francisco Cer煤ndolo, ante el que necesit贸 cuatro sets (6-4, 6-3, 3-6, 6-4), en un partido donde not贸 todav铆a cierta falta de adaptaci贸n a una superficie en la que apenas ha jugado y en el que estuvo cerca de irse a un quinto parcial.

El ganador de 22 'grandes' volvi贸 a la Central del All England Tennis Club en lo que era su primer partido en la hierba londinense desde 2019 y el primero oficial tambi茅n en los 煤ltimos tres a帽os desde que el suizo Roger Federer le cerrase el pase a la final, y necesit贸 m谩s de tres horas y media para citarse con el lituano Ricardas Berankis en la segunda ronda.

Con s贸lo las exhibiciones en Hurlingham ante Stan Wawrinka y Felix Auger-Aliassime como preparaci贸n, el balear no termin贸 de carburar, pero tir贸 de experiencia para superar el primer examen en busca de ir subiendo su nivel y su pie pareci贸 no mermarle en su movilidad, aunque necesitar谩 afinar m谩s sus golpes desde el fondo despu茅s de acumular 41 errores no forzados, echando de menos sobre todo su habitualmente poderoso 'drive' y una mayor solidez con el saque (18 bolas de 'break' concedidas).

Cer煤ndolo, 41 del mundo y tampoco un especialista en esta superficie, jug贸 sus armas en su tercer partido en un 'grande', pero no supo aprovechar sus opciones para haber metido m谩s presi贸n al campe贸n en Melbourne y Par铆s, experto para salir de las situaciones m谩s complicadas que vivi贸 en el primer y el cuarto parcial, que por momentos parecieron estar m谩s cerca de su rival, que perdon贸 demasiado y lo acab贸 pagando.

Nadal se encontr贸 ya con problemas en el primer set. Ah铆 empez贸 dominando y lleg贸 a tener un 'break' de ventaja, pero que perdi贸 a continuaci贸n. Luego, tuvo que afrontar una delicada situaci贸n cuando con 4-4 se vio 15-40, momento en el que su saque y su temple funcionaron a la perfecci贸n para evitar un susto. Cer煤ndolo lament贸 no cerrar esa puerta porque el espa帽ol le quebr贸 a continuaci贸n para ponerse por delante.

Cer煤ndolo se lo cree

Ese golpe no afect贸 al argentino, que apoyado en un gran 'drive', continu贸 dando 'guerra' al doble campe贸n en Wimbledon, aunque volvi贸 a verse penalizado tras no aprovechar su opci贸n de rotura. Nadal no perdon贸 la suya en el siguiente juego tras levantar un 40-15 y cogi贸 una ventaja que ya no solt贸 para ponerse dos sets a cero arriba y cerca de la segunda ronda.

Y un nuevo 'break' r谩pido al inicio del tercer parcial parec铆a que acabar铆a con la emoci贸n en la Central. Sin embargo, el de Manacor no acert贸 esta vez y perdi贸 r谩pidamente esa ventaja, lo que acab贸 por desatar la confianza de Cer煤ndolo. Este rompi贸 en el octavo juego para ponerse 5-3 y saque, y pese a que el espa帽ol salv贸 dos bolas de set y tuvo otras dos de rotura, la manga finalmente premi贸 la fe del argentino.

Este se creci贸 y pas贸 a ser el dominador del choque. El balear no encontraba su mejor juego y el partido se le continu贸 poniendo cuesta arriba. Cer煤ndolo hac铆a mucho da帽o y la grada se preparaba casi para una quinta manga cuando rompi贸 y tuvo otras cuatro opciones para haberse puesto 4-1 y servicio. Nadal sali贸 del laberinto el que se hab铆a metido y con 4-2 aceler贸 para desactivar a su rival y llevarse los 煤ltimos cuatro juegos para avanzar de ronda.

El pase de Nadal a la segunda fue la 煤nica buena noticia de la 'Armada' en esta jornada junto a la clasificaci贸n de Roberto Bautista. El castellonense, con buen ritmo tras hacer final en Mallorca, apenas dio opciones al h煤ngaro Attila Balazs, al que derrot贸 6-1, 6-0, 6-3 y sin perder su saque.

En cambio, se despidieron del 'grande' londinense el veterano Feliciano L贸pez, en su 'grande' 81 ante el neerlandes Botic van de Zandschulp (6-2, 6-3, 6-3), Bernab茅 Zapata, ante el estadounidense Jack Sock (7-6(6), 6-4, 6-4), Carlos Taberner, en su aplazado ante el tambi茅n estadounidense Reilly Opelka (7-6(5), 6-4, 6-4), Pedro Mart铆nez, ante el eslovaco Alex Molcan en cuatro mangas (4-6, 6-4, 6-4, 6-1), y Roberto Carball茅s, eliminado por el australiano Jordan Thompson (6-4, 6-1, 6-1).