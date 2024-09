Nadal defiende a sinner y a organismos antidopaje tras los positivos del italiano

NUEVA YORK, 2 sep (Reuters) - Rafa Nadal defendió el lunes a Jannik Sinner después de que el número uno del mundo diera positivo por una sustancia prohibida pero no fuera castigado, afirmando que el italiano nunca habría considerado doparse y que no se le juzgó de forma diferente por su lugar en el escalafón.

Sinner dio positivo en marzo por el esteroide clostebol, que puede utilizarse para aumentar la masa muscular, pero fue absuelto por un tribunal tras enterarse de que su fisioterapeuta aplicó un espray a un corte en su propia mano antes de realizar los tratamientos al italiano.

Sinner llegó al Abierto de Estados Unidos con los jugadores alegando un doble rasero al ser absuelto cuando otros habían sido suspendidos provisionalmente por positivos similares, pero Nadal dijo que hay que confiar en las organizaciones antidopaje.

"Yo al final confío en la buena fe de la gente y no creo en ningún caso que Sinner se haya querido dopar. Tampoco creo que la justicia nos tenga que gustar sólo cuando se resuelve de la manera que nosotros pensamos", dijo Nadal al programa de televisión español El Hormiguero.

"Confío en los órganos que tienen que tomar decisiones y pienso que las toman en base a lo que ellos creen que es lo correcto. Por eso confío totalmente que si no le han sancionado es porque los que han tenido que juzgar este caso han visto de una manera muy clara que lo que había no era sancionable", agregó.

La Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA) absolvió a Sinner después de que no superara dos controles antidopaje en marzo, pero el italiano ha mantenido su inocencia.

Novak Djokovic pidió "protocolos claros" y enfoques "estandarizados" para los casos de dopaje, mientras que el australiano Nick Kyrgios dijo que Sinner debería haber sido sancionado sin importar la forma de dopaje, ya sea "accidental o planificada".

Sin embargo, Nadal dijo que las autoridades no habían dado al italiano un trato preferente.

"No me creo que porque sea Sinner no le vayan a sancionar y si fuese otro, sí. Lo creo y estoy convencido de ello realmente", señaló.

(Reporte de Rohith Nair y Angelica Medina; Editado en español por Javier Leira)

