Nadal desea ayudar a españa a ganar la copa davis antes de su retiro

MÁLAGA, 18 nov (Reuters) - Rafa Nadal no pensará en su inminente retirada en la final de la Copa Davis en Málaga y sólo se centrará en ayudar a España a conquistar el trofeo esta semana en caso de ser llamado a la acción, dijo el jugador de 38 años el lunes. Nadal pondrá fin a su brillante carrera de más de dos décadas en la competición por equipos, aunque el 22 veces campeón de grand slam dijo anteriormente que sólo podría jugar dobles si así da al equipo una mayor oportunidad de ganar un séptimo título.

"Si estoy en la pista espero controlar mis emociones. No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición por equipos y lo más importante es ayudar al equipo", dijo Nadal a los periodistas.

"Las emociones llegarán al final. Antes y después estaré centrado en lo que tengo que hacer".

"Me siento bien, he estado pensando en ello bastante tiempo. He intentado darme una oportunidad y me he decidido con el tiempo. Estoy disfrutando de la semana, no estoy prestando mucha atención al tema de la retirada".

"Esta semana será un gran cambio en mi vida. Estoy muy emocionado y feliz de estar aquí".

Nadal, que ganó un récord de 14 títulos del Abierto de Francia, había dicho anteriormente que esperaba retirarse este año después de que una lesión en la cadera que requirió una operación quirúrgica limitara sus apariciones en 2023.

El veterano tenista fue una selección sorpresa para las Finales del 19 al 24 de noviembre en las que participarán ocho países, después de competir por última vez en los Juegos Olímpicos de París en julio y posteriormente perderse el Abierto de Estados Unidos y la Copa Laver por problemas físicos.

"Una cosa ha sido muy importante para mí, porque voy a dejar este circuito profesional con la tranquilidad y con la satisfacción personal de que he dado lo mejor de mí casi en cada momento", dijo Nadal, añadiendo que estaba absorbiendo el apoyo.

"Tengo la oportunidad de retirarme en mi país. Me gusta vivir aquí en España y es algo que me hace muy feliz. El equipo ya estaba en Valencia para meterse en esta final de Málaga y ahora estoy sintiendo un apoyo increíble por parte de todo el mundo".

"Los chicos, la prensa, toda la gente está disfrutando conmigo y me lo está demostrando. Es superespecial". España se enfrenta el martes a Países Bajos en su partido inaugural y Nadal podría aparecer junto a Carlos Alcaraz, reavivando la alianza que mantuvieron en los Juegos de París, donde alcanzaron los cuartos de final de dobles.

"En los Juegos Olímpicos fue muy especial el dobles con Rafa", dijo Alcaraz.

"Estar con él en sus últimos momentos de tenis para mí es especial. Es fantástico para el equipo que tengamos la oportunidad de acompañar a Nadal en este torneo".

Nadal dijo que estaba deseando disfrutar de su último torneo como jugador profesional, aunque pase más tiempo en el banquillo.

"El deporte no son matemáticas y no se puede predecir lo que va a pasar. Voy a disfrutar al máximo tanto en la cancha como si tengo que estar en el banquillo", dijo.

"No hay finales ideales. Los finales ideales suelen ocurrir en las películas estadounidenses. No es algo que me preocupe en ese sentido. Mi despedida va a ser la que va a ser".

"Lo que quiero es que el equipo sea competitivo y poder ganar la Copa Davis. Mi gran despedida sería una alegría de ganar con todos".

"No sé si jugaré algún partido o no. He jugado muy poco en los últimos tiempos". (Información de Fernando Kallás en Málaga; escrito por Shrivathsa Sridhar; edición de Christian Radnedge; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters