Nadal dice que los juegos olímpicos son su principal objetivo tras su derrota en roland garros

Por Shrivathsa Sridhar

PARÍS, 27 mayo (Reuters) - Rafa Nadal comparó su lucha contra las lesiones en los últimos 18 meses con estar en una jungla, mientras el 14 veces campeón del Abierto de Francia esperaba volver a Roland Garros para los Juegos Olímpicos después de quedarse fuera prematuramente del Grand Slam el lunes.

A sus 37 años, se perdió casi todo el año 2023 por un problema en la cadera y su regreso a principios de este año se vio frenado por un desgarro muscular, antes de que pequeñas molestias afectaran a su preparación para el torneo de tierra batida.

Nadal cayó derrotado en París por 6-3 7-6(5) 6-3 ante el cuarto cabeza de serie, Alexander Zverev, y aunque hubo aspectos positivos, dijo que no podía predecir cómo respondería su maltrecho cuerpo a las exigencias de los Juegos en julio y agosto.

"Ahora tengo que prepararme, tengo que aclarar mis ideas y ver cuál es el nuevo calendario para intentar estar listo para los Juegos Olímpicos. Hoy no puedo decir nada, pero mi principal objetivo ahora es jugar los Juegos Olímpicos", dijo en una rueda de prensa abarrotada tras su más temprana eliminación en Roland Garros.

Nadal buscará su tercera medalla de oro tras triunfar en individuales en los Juegos de Pekín 2008 y en dobles ocho años después en Río. Había expresado dudas sobre su forma física antes del que probablemente sea su último Abierto de Francia.

"Hoy, en el partido, sentí que podía moverme mucho mejor que en los torneos anteriores. Pero tenía delante a un rival muy duro. Ha jugado bien", añadió Nadal, quien señaló haber tenido sus opciones. "Jugué a un buen nivel en todos los sentidos, comparado con cómo estaba jugando las semanas anteriores. Así que contento por ello".

El tenista español confesó que durante dos años sintió que su cuerpo "era una jungla". "No sabes qué esperar. Un día me despierto y me encuentro una serpiente mordiéndome. Otro día un tigre", reveló.

"Por supuesto que me decepcionó perder (ante Zverev), pero en cuanto a sensaciones corporales, estoy contento de haber acabado sano y de haber librado una dura batalla ahí fuera. Y estaba preparado para un poco más", agregó.

Añadió que sería imprudente prepararse para la temporada de hierba que sigue con una transición potencialmente difícil de vuelta a la tierra batida para los Juegos Olímpicos. "Necesito hablar con el equipo. Necesito analizar muchos hechos".

"Hoy siento que no es una buena idea, pero no puedo confirmarlo. Pero mi sensación es que incluso si estoy inscrito en Wimbledon porque tenía que hacerlo, no creo que sea una idea positiva en este momento", aclaró, no obstante. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en París; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

