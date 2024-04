Nadal dice que no sabe si podrá jugar en roland garros

Por Fernando Kallas

MADRID, 24 abr (Reuters) - El español Rafael Nadal dijo el miércoles que no está seguro de si podrá jugar en el Abierto de Francia del próximo mes.

El tenista de 37 años, 22 veces campeón de torneos del Grand Slam, dijo que está lejos de estar en plena forma y que jugará el jueves contra el estadounidense Darwin Blanch en la primera ronda del Abierto de Madrid como sacrificio personal.

"Es mi última vez en Madrid, si hoy fuera París no saltaría a jugar", dijo Nadal en rueda de prensa, en referencia a Roland Garros.

"Estoy con ganas de jugar una vez más aquí. La semana ha sido, en algún aspecto, buena y, en algún otro, no tan buena. No estoy preparado para jugar al 100%, pero estoy preparado para salir a jugar mañana. Y eso es importante, jugar por última vez aquí en Madrid significa mucho", agregó.

Nadal valoró lo que podría depararle el futuro próximo.

"No sé lo que va a pasar en las próximas tres semanas. Voy a hacer todo para intentar jugar París. Si se puede, se puede. Y si no, no", explicó.

"No voy a jugar París tal y como estoy hoy. Esa es la realidad. Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera".

Nadal, que ha dicho que espera retirarse después de la temporada 2024, volvió a la competición en Brisbane en enero, después de casi un año apartado por una lesión en la cadera.

Sin embargo, tras ganar sus dos primeros partidos en el torneo, Nadal perdió en tres sets ante el australiano Jordan Thompson en cuartos de final.

No volvió a jugar un torneo ATP hasta la semana pasada en Barcelona, donde se impuso en el debut a Flavio Cobolli, para caer un día después en segunda ronda por 7-5 y 6-1 ante el cuarto cabeza de serie, el australiano Alex de Miñaur. (Reporte de Fernando Kallas. Editado en español por Javier Leira)