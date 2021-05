Nadal dice que todavía no decidió si participará en los juegos olímpicos de tokio

11 mayo (Reuters) - Rafael Nadal planteó dudas el martes sobre su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año en medio de la pandemia de COVID-19, al decir que no puede dar una respuesta al respecto clara hasta que organice su calendario para lo que resta de la temporada.

Japón ha prorrogado el estado de emergencia en Tokio y otras tres zonas hasta finales de mayo, mientras el país lucha contra un aumento de los casos de COVID-19, lo que plantea nuevas interrogantes sobre si los Juegos -reprogramados para disputarse del 23 de julio al 8 de agosto- deben llevarse a cabo.

Nadal, que ganó la medalla de oro en individuales en Pekín 2008 y añadió un título de dobles en Río de Janeiro ocho años después, dijo que aún no ha definido si viajará a Tokio.

"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", dijo Nadal en una rueda de prensa en el Masters de Roma.

"Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible", agregó. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru, Editado en Español por Javier Leira)

Reuters