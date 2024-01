5 ene (Reuters) - Rafael Nadal no está seguro de si competirá en el Abierto de Australia de este mes tras su derrota del viernes ante Jordan Thompson en los cuartos de final del Brisbane International, durante la cual el español abandonó la pista para recibir atención médica.

Nadal reapareció en Brisbane tras pasar casi un año de baja por una lesión de cadera, sufrida durante su derrota en segunda ronda en el Abierto de Australia de la temporada pasada.

El tenista de 37 años, ganador de 22 torneos del Grand Slam, no volvió a competir la temporada pasada tras operarse en junio, y estaba utilizando el torneo de Brisbane como calentamiento para el Abierto de Australia, que comienza el 14 de enero.

"Ojalá me sienta ya bien en un par de días, lo que serían buenas noticias. Si no es así, voy a hacerme pruebas a ver qué pasa", dijo Nadal tras el partido. "Espero poder entrenar la semana que viene y jugar el Abierto de Australia, pero no estoy seguro al 100%".

Nadal no quiso poner excusas ni restar importancia al logro de su rival, que se impuso por 5-7, 7-6 y 6-3. "Lo que importa ahora es que he podido jugar tres partidos en Brisbane. Mi rival ha jugado muy bien y hay que darle crédito a él. Yo estoy contento de cómo ha ido la semana si no hay lesión", destacó.

El español dijo que el dolor está en la cadera izquierda, la zona que lo obligó a perderse tanto tiempo de competencia, pero que puede que no sea el mismo problema.

"El dolor es en el mismo sitio, pero siento que es algo más muscular por el cansancio. La temporada pasada era el tendón y la sensación fue completamente distinta porque lo noté mucho más. Hoy no sentí nada, lo que pasa es que al ser el mismo sitio te asustas más", explicó.

Nadal, que ganó el Abierto de Australia en 2009 y 2022, dijo que tiene esperanzas de jugar, aunque no espera disputar el título.

"Yo ya dije que mi objetivo era ser competitivo en un par de meses" remarcó. (Reporte de Trevor Stynes. Editado en español por Javier Leira)