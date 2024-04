Nadal, feliz de volver a ganar en barcelona tras baja por lesión

16 abr (Reuters) - Rafael Nadal dijo el martes estar encantado de volver a ganar en el Abierto de Barcelona y destacó que el triunfo en primera ronda por 6-2 y 6-3 sobre Flavio Cobolli significa mucho para él tras pasar por un período difícil debido a las lesiones.

El tenista español, de 37 años, venció al italiano, número 62 del ranking, en su primer torneo desde enero y su primera aparición en tierra batida desde el Abierto de Francia de 2022.

El último partido de Nadal en el ATP Tour fueron los cuartos de final del Brisbane International, antes de retirarse del Abierto de Australia. Se bajó del Masters de Montecarlo la semana pasada diciendo que su cuerpo aún no estaba listo para la competición.

"Cuando vuelves, después de tantos meses, no se me van a olvidar las dudas a nivel físico. Dentro de lo que cabe ha sido una buena primera ronda y él ha cometido errores", dijo Nadal tras el triunfo. Yo he jugado a lo que puedo controlar".

"Hasta que no se termine la semana lo importante es que no pase nada. Aunque sea difícil, no es la semana para apretar todo lo que mi corazón me dice (...) Vamos a hacer las cosas de la manera más lógica posible. Haber ganado me permite jugar mañana", agregó.

Las lesiones del 22 veces campeón de torneos del Grand Slam han provocado dudas sobre su capacidad para volver a competir al máximo nivel, después de que anteriormente dijera que esperaba terminar su brillante carrera en 2024.

Nadal está ansioso por jugar en el Abierto de Francia, donde ha ganado un récord de 14 títulos, el último de ellos en 2022. El cuadro principal del Abierto de Francia comienza el 26 de mayo.

En la segunda ronda de Barcelona, Nadal enfrentará al cuarto cabeza de serie, Alex de Miñaur. En el Conde de Godó ha ganado 12 títulos y la pista principal lleva su nombre.

