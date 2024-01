El tenista español Rafael Nadal, ausente de las pistas durante casi un año por problemas físicos, firmó este martes un expeditivo regreso al imponerse al austriaco Dominic Thiem en dos sets, por 7-5 y 6-1, en primera ronda del torneo de Brisbane, en Australia.

A sus 37 años y tras dos operaciones en la cadera que le impidieron jugar desde enero de 2023, llegando incluso a poner en duda su continuidad en el circuito, el ahora N.672 del ranking tuvo momentos de brillantez y no dio opción a su rival, número 98 de la ATP y que llegó a ser N.3.

En lo que el propio Nadal calificó de "probablemente" su último año en activo, el manacorí resolvió su partido en una hora y 29 minutos de juego, logrando su victoria 1.069 de su carrera.

Esto le convierte en el cuarto tenista de la historia con más victorias, tras desempatar con el checo Ivan Lendl.

Por delante, sólo tiene al estadounidense Jimmy Connors (1.274), al suizo Roger Federer (1.251) y al serbio Novak Djokovic (1.089), el único junto a Nadal que sigue en activo.

"Sinceramente hoy es un día emotivo e importante para mí, después de probablemente uno de los años más duros de mi carrera, sin lugar a dudas", declaró Nadal en la entrevista a pie de pista.

"Tuve la oportunidad de superarlo y jugar enfrente de un público increíble y jugar, creo, a un nivel muy positivo", añadió.

Cualquier persona que no haya seguido la actualidad tenística del último año, no hubiese dicho que Nadal no había vuelto a jugar desde su derrota en segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald en el Abierto de Australia el 18 de enero del año pasado.

Tras un primer set igualado, resuelto con un 'break' para el español en el juego en el que Thiem servía para forzar el 'tie-break', Nadal subió su nivel tenístico en la segunda manga y con dos quiebres liquidó el partido.

El español se mostró muy sólido con su servicio, sin conceder una sola ocasión de 'break' y con un porcentaje de puntos ganados con su saque del 87%, jugando por momentos, además, un tenis muy brillante.

