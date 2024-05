Nadal habría ganado a la mayoría de jugadores con el nivel mostrado ante zverev, según wilander

PARÍS, 28 mayo (Reuters) - El nivel de tenis de Rafa Nadal durante su derrota en el Abierto de Francia ante Alexander Zverev el lunes le habría valido la victoria contra la gran mayoría de jugadores del cuadro, según el excampeón de Roland Garros Mats Wilander. El español, de 37 años, que se perdió casi todo el año 2023 por culpa de las lesiones, cayó sin ganar ningún "set" ante el alemán, cuarto cabeza de serie, y Zverev se convirtió en el tercer jugador que vence al 14 veces campeón en la arcilla parisina. En el que posiblemente fue su último partido en el torneo que ha dominado durante casi dos décadas, Nadal mostró destellos de su antiguo brillo y no ha ocultado su objetivo de regresar a Roland Garros para los Juegos Olímpicos de París de este año. También dio esperanzas a su legión de seguidores de que podría prolongar su carrera un poco más. Wilander dijo que la perspectiva de que juegue en los Juegos Olímpicos era emocionante. "Obviamente, los Juegos Olímpicos son muy importantes y para él tener la oportunidad de jugar aquí, en la pista Philippe Chatrier, es increíble y podría ser un final increíble para su carrera", dijo Wilander a Eurosport. "Creo que hoy ganaría al 90% del cuadro. Solo hay unos pocos que le ganarían jugando así de bien. Y Zverev era el peor rival posible en primera ronda, peor que jugar contra (Novak) Djokovic, peor que jugar contra (Carlos) Alcaraz." Wilander dijo que el hecho de que el techo de la Philippe Chatrier estuviera cerrado para el partido jugó en contra de Nadal. "Las circunstancias, bajo techo, con frío fuera... la pelota no viaja. Así que creo que todo eso, y aun así estando tan cerca, es positivo para Rafa y con esa pasión, por qué no. Sabe cómo ganar grandes partidos en esta pista", dijo el sueco. Alex Corretja, ex número dos del mundo, dijo que había detectado un cambio en el ánimo de su compatriota Nadal. "Hablé con Nadal hace un par de meses y él estaba seguro de que no volvería (al Abierto de Francia)", dijo Corretja a Eurosport. "Pero luego hablé con él hace una semana y me dijo que es la primera vez que entrenaba en Roland Garros que no sentía dolor. Dijo que se sentía muy bien en la pista y que su tenis está creciendo y no ve ninguna razón por la que no pueda volver al menos una vez más." "Pero también dijo que depende de cómo juegue. Que si jugaba fatal contra Zverev, quizá no volvería. Pero por cómo jugó, creo que se puede plantear volver." (Reporte de Martyn Herman; edición de Hugh Lawson; editado en español por Tomás Cobos)

