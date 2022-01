Nadal: "Hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar"

"Espero que Novak se recupere de este revuelo, es uno de los culpables, pero no el único"

MADRID, 17 Ene. 2022 (Europa Press) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró satisfecho por su triunfo en su debut en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, confesó que "hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar" debido a las secuelas de la COVID-19 y calificó de "mala noticia para el tenis" la expulsión del país de Novak Djokovic.

"Hace un mes y medio no sabía si volvería a jugar a tenis a nivel profesional debido a varios factores, incluyendo los problemas que he tenido en el pie y la COVID. Trato de disfrutar de lo que me motiva y el día a día está siendo positivo porque me ayuda a seguir con determinación y las ganas de luchar por lo que me ilusiona", manifestó en declaraciones a Eurosport que recoge Europa Press.

Sobre la resolución del 'caso Djokovic', el tenista balear dijo que confía en que, a partir de ahora, solo se hable de tenis. "Al final se ha tomado una decisión y al igual que en la anterior ocasión, cuando las instituciones le devolvieron a Novak el visado, ya dije que lo justo era que él pudiera jugar; en este caso, la última resolución ha dicho otra cosa. Es una mala noticia para el tenis", resumió,

A nivel personal, Nadal piensa que lo ideal sería que los mejores jugadores pudieran competir en Australia. "Ojalá estuviera Roger, pero las cosas son como son y hay que mirar hacia adelante. Espero que Novak se recupere de la mejor manera posible de todo este revuelo porque es uno de los culpables de toda esta situación, pero no el único. Toca hablar solo de tenis", señaló.