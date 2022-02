Nadal: "He hecho muchas cosas bien y me lo he pasado bien"

"Mis objetivos son otros, no voy a perseguir el ser número 1"

MADRID, 23 Feb. 2022 (Europa Press) -

El tenista español Rafa Nadal aseguró tras ganar a Denis Kudla en dos sets (6-3 y 6-2) en su estreno en Acapulco (México) que se lo pasó "bien" en su debut y pudo desplegar un buen tenis, en un torneo ATP500 en el que suele disfrutar y en el que espera darse las máximas opciones de ganar.

"En líneas generales he jugado bien, he hecho muchas cosas bien esta noche, creo, y me lo he pasado bien jugando a tenis y encima he conseguido una victoria en un estadio nuevo. Siempre es bueno ver a los organizadores que apuesten por nuestro deporte. Y jugar aquí, ante este público, siempre ha sido especial para mí", manifestó en rueda de prensa.

Nadal, tras su victoria en el Abierto de Australia, optó por acudir a Acapulco por gusto. "Vengo porque me apetece venir y vengo porque puedo. A mí me gusta competir. Mi ilusión era estar aquí, sentía que podía jugar aquí y estoy feliz de, por el momento, haber ganado el primer partido", celebró.

El manacorí aseguró que el de Acapulco es uno de los torneos ATP500 más duros del año y que, como viene haciendo en su larga carrera, no se considera favorito. "Voy construyendo las cosas día a día, intentando dar pasos adelante para ser mejor en cada torneo. Es uno de los 500 más duros del año, con jugadores increíbles, y vengo con la ilusión de competir y con la intención de darme mis máximas opciones", manifestó.

"A estas alturas ya no tengo más presión, no hay nada externo que me genere más presión que mi autoexigencia. El apoyo y cariño de la gente me ayuda a estar mejor y a jugar mejor. Si pierdo no será por la presión del público. Lo único que puede generar el público es más posibilidades de éxito", apuntó sobre la importancia que tiene el público, que le apoya en México y en muchos otros torneos, a estas alturas de su carrera.

Por otro lado, dejó claro que no busca ser el número 1 del ranking ATP a finales de año. "Esa época pasó para mí, desgraciadamente. Mis problemas físicos me privaron de poder terminar algún año más como número 1, y lo digo desde la humildad. Durante algunos años en particular sentí que estaba lito para ser número 1 y el físico no me permitió competir tanto como para serlo. Hoy mis objetivos son otros, no voy a perseguir en ningún caso el ser el número 1", valoró.

"Si después con lo que pueda jugar se da la sensación, increíblemente feliz. Pero lo veo muy difícil. Yo tengo que seleccionar mucho más dónde juego que los jóvenes. Yo no haré un calendario diferente para buscar más puntos", dejó bien claro el de Manacor, actualmente el número 5 del mundo.