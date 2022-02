Nadal: "Me parece increíble que haya guerras en el siglo en el que estamos"

El tenista espa√Īol Rafa Nadal, que ha avanzado esta madrugada a semifinales del torneo de Acapulco, ha reconocido que le resulta "incre√≠ble" que "en el siglo en el que estamos haya guerras", y ha deseado que la ofensiva rusa en Ucrania acabe "ya" y haya "los menos afectados posibles".

"No puedo opinar como tenista, puedo opinar como ciudadano. Solo tengo una opini√≥n; no quiero hablar de culpables o de cu√°l es el problema, pero a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece incre√≠ble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza, no lo puedo comprender", se√Īal√≥ en rueda de prensa.

Además, deseó que el conflicto termine cuanto antes y sin grandes pérdidas humanas. "Ojalá que se termine lo antes posible es lo que deseo, que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles y ojalá se termine ya. Son noticias desoladoras e incomprensibles", manifestó.

En otro orden de cosas, el balear habl√≥ sobre su partido de cuartos de final ante el estadounidense Tommy Paul (6-0, 7-6(5)). "El primer set ha sido uno de los mejores que he jugado en mucho tiempo. Ha sido fant√°stico en todos los sentidos; no existe la perfecci√≥n en ning√ļn caso, pero estaba muy cerca de ello en el primer set. Ha ido todo fluido, mi posici√≥n en pista era muy buena", declar√≥.

Ahora, buscar√° el pase a la final ante el pr√≥ximo n√ļmero uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, al que remont√≥ hace unas semanas una √©pica final del Abierto de Australia. "Estamos en un torneo diferente, en condiciones diferentes", record√≥.

"El rival es de m√°xima exigencia, muy dif√≠cil, el n√ļmero uno del mundo. Ya vimos lo duro que fue ganarle en Australia, est√° jugando muy bien. Soy consciente de que tengo que estar al 100% para tener alguna opci√≥n. Estoy con ganas de jugar el partido", finaliz√≥.