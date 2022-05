Nadal: "Mi preparación ha sido casi nula, he hecho un partido bueno en general"

El tenista espa帽ol Rafa Nadal se mostr贸 "contento" por su estreno con victoria en el Mutua Madrid Open este mi茅rcoles, un "partido bueno en general" cuando tra铆a una preparaci贸n "casi nula" despu茅s de su fractura en una costilla hace seis semanas, disfrutando tambi茅n de la acogida de p煤blico.

"Me voy muy contento, hay que ser honestos, mi preparaci贸n ha sido casi nula, no puedes esperar grandes cosas al comienzo. Antes de llegar aqu铆, el jueves pasado, hab铆a entrenado muy poco, sacado un d铆a. Ayer empec茅 a sentirme un poco mejor, hoy he hecho un partido bueno en general", dijo en rueda de prensa.

Nadal, que ya avis贸 de que llegaba "justillo", valor贸 con buena nota sus sensaciones y juego para batir en dos sets al serbio Miomir Kecmanovic. "El primero ha sido bueno y el segundo, es normal que haya momentos mejores y peores, despu茅s de tiempo sin competir. Cosas que te da la competici贸n y f铆sicamente en alg煤n momento me he cansado m谩s", apunt贸, con ganas de ir partido a partido.

"He estado una hora, 50 minutos en pista que me ayudan en mi objetivo de recuperar mi estado de forma cuanto antes contra un rival que ven铆a jugando bien. Tengo una buena capacidad de ser humilde para aceptar que las cosas no vayan a estar perfectas. A partir de ah铆, construir. Me cuesta igual que a todos los dem谩s", a帽adi贸, aunque reconociendo grandes regresos en su carrera.

El jugador balear explic贸 que el partido cambi贸 al cerrar la pista por la lluvia, pero no le afect贸 en exceso. "Cambia un poco el efecto visual, con cubierta o no. No hab铆a jugado con focos aqu铆 a煤n, la iluminaci贸n es buena. Cuando vuelves despu茅s de jugar al aire libre los primeros minutos tienes que adaptarte", dijo.

Por 煤ltimo, Nadal confes贸 la emoci贸n de jugar ante una afici贸n entregada. "Jugar en Espa帽a es muy especial y aqu铆 en Madrid el apoyo siempre ha sido incondicional. Tengo la edad que tengo y no s茅 cu谩ntas veces m谩s voy a poder jugar aqu铆, intento disfrutarlo al m谩ximo. He vivido momentos incre铆bles en esta pista", termin贸.