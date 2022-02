Nadal: "Ojalá que la sanción sirva de aprendizaje para Zverev y otros jóvenes que pierden un poco los nervios"

El tenista español Rafa Nadal aseguró que el alemán Alexander Zverev "se merece la sanción" por cómo actuó este martes ante el juez de silla en el torneo de Acapulco (México) y deseó que le "sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que a veces pierden un poco los nervios en la pista".

El de Hamburgo, número tres del mundo, fue expulsado de la cita, en la que era el defensor del título, después de golpear la silla del juez árbitro tras su derrota en el partido de dobles junto al brasileño Marcelo Melo, una acción de la que se disculpó, asegurando que se pondrá a buscar soluciones para que no le vuelva a pasar.

"Es un acto desafortunado y lo siento por él. Tengo buena relación con Alexander, pero creo que se merece la sanción porque no se puede actuar de esta manera y él es consciente. Ojalá que le sirva de aprendizaje para él y para los otros jóvenes que a veces pierden un poco los nervios en la pista", comentó Nadal en rueda de prensa tras su victoria en Acapulco (México).

El balear considera "lógico que la ATP se haga respetar y haga respetar a los jueces" y lamentó que "últimamente" esté viendo "actitudes que se ponen un poco más de moda". "He leído el comunicado de Alexander, lo refleja todo muy bien y es un paso positivo que lo reconozca, se disculpe y piense que le va a servir para que no lo vuelva hacer. Ojalá que esté pronto de nuevo en las pistas", recalcó.

"Entiendo la frustración y que en un arrebato se pueda romper la raqueta, no me gusta, pero no lo critico. Pero faltar el respeto de manera desmedida a los jueces y árbitros es otro mundo donde sí creo que la organización se debe hacer fuerte. No es sólo un tema de faltar el respeto, es que la imagen de Alexander está en el mundo, ahora todo corre como la pólvora y hay millones de niños que están desarrollando su actitud y debemos de dar un mínimo de ejemplo", añadió el campeón de 21 'Grand Slams'.

Tras subrayar que la acción del alemán "es una excepción" y que "hay que "perdonarle porque todo el mundo puede cometer errores y va a aprender y mejorar para que no se repita", el número cinco del mundo también dejó claro que no es "nadie para decir" cual debe ser el castigo.

"La ATP es la que debe tomar las medidas oportunas para que este deporte sea lo que ellos quiere y qué tipo de ejemplo quieren dar. Acciones así no se pueden permitir, como deportista y seguidor del deporte hay que mantener unos valores positivos", sentenció Nadal.

Por otro lado, se mostró feliz de poder "competir bien" y de ver como se va sintiendo "mejor y liberado después de muchos meses complicados". "Pese a todo lo bueno que me ha ocurrido, sigue siendo más importante el poder jugar y competir. Hago lo que me gusta y tengo opciones, de la otra manera era totalmente imposible", confesó.

Finalmente, admitió que no es "tan místico ni espiritual" para hablar con su cuerpo, al que ya conoce "cómo va respondiendo" tras haber sufrido "muchos problemas físicos", y que no está "pendiente de los números". "Sí de prepararme bien porque así hay más opciones de que los números salgan. Si no juego bien, es muy difícil que salgan", sentenció.