Nadal (PP) carga contra Cuerpo por el dato de IPC de septiembre y critica que el Gobierno se alegre

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Alberto Nadal, ha cargado contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras el dato de IPC de septiembre y ha criticado que el Gobierno se alegre de que la inflación haya subido al 2,9%.

"La inflación sube al 2,9% y Cuerpo está satisfecho porque lo tenía previsto. A los españoles no les importa que el ministro acierte, sino la subida de los carburantes, la energía o que la cesta de la compra sea un 37% más cara que en 2018. ¿De qué se alegra el Gobierno?" ha expuesto Nadal a través de un mensaje en su red social 'X'.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en septiembre dos décimas, hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero, debido a que los precios de los carburantes y la electricidad bajaron menos que en igual mes de 2024, según los datos avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (Indec).

Con este repunte de dos décimas en el noveno mes del año, el IPC interanual retorna a las subidas después de que en agosto se mantuviera en el 2,7%, la misma tasa que en julio.

Sobre la inflación, el ministro de Economía ha indicado este lunes que espera que en los próximos meses la inflación se acerque progresivamente al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, pese a la subida en dos décimas registrada en septiembre, hasta el 2,9%.

"Lo que tenemos es un proceso de moderación progresiva. Lo que queremos es que se siga acercando y esperamos que los meses siguientes tengamos un progresivo acercamiento al 2%, que es el objetivo del Banco Central Europeo", ha explicado el titular de Economía en una entrevista en el programa 'Las Mañanas', de RNE, recogida por Europa Press.

"Entendiendo que los datos de inflación varían y pueden evolucionar ligeramente al alza o ligeramente a la baja mes a mes, pero lo importante es que la economía siga yendo bien y los salarios de los ciudadanos sigan evolucionando por encima de los precios de la inflación", ha destacado Cuerpo.