Nadal (PP) defiende una auditoría que destape las "irregularidades" con Sánchez: "Cada día despertamos con un registro"

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha defendido que Alberto Núñez Feijóo quiera hacer una auditoría si llega al Palacio de la Moncloa para aclarar "el nivel de alcance de las irregularidades" que están conociendo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Es que cada día nos despertamos con un registro. Yo soy funcionario de la Administración General del Estado y ver a la Guardia Civil y a la Policía entrando en los ministerios es algo que no habíamos visto nunca", ha asegurado Nadal en una entrevista concedida a Europa Press.

Al ser preguntado si cree que el PP puede encontrarse con muchas irregularidades después de que Feijóo anunciase esa auditoría para dar con todas las "fechorías" del Ejecutivo de Sánchez, Nadal ha indicado que no es algo que diga Feijóo o el PP sino que "lo están diciendo los tribunales" con las distintas investigaciones que hay abiertas.

"El nivel de alcance de las irregularidades que estamos viendo en todos los ámbitos de la Administración General del Estado y en todos los ámbitos que ha tocado el Gobierno de Sánchez es increíble", ha enfatizado el que fuera secretario de Estado de Energía y luego secretario de Estado de Presupuestos durante los Gobiernos de Mariano Rajoy.

"OCURRIÓ UNA DESGRACIA EN ESPAÑA Y LE SACÓ PARTIDO"

Nadal (Madrid, 1970) ha recalcado que "lo grave es que todo va asociado a las circunstancias extraordinarias y difíciles que ha vivido el país" porque son casos de presunta corrupción que arrancaron durante la pandemia.

"Es que teníamos una pandemia y resulta que hay lío con las mascarillas. Es que teníamos una pandemia y había que ayudar a las empresas y hay lío con la ayuda de las empresas. Es que teníamos que hacer infraestructuras y hay lío con las infraestructuras que asignamos. Es que ocurrió una desgracia en España y le sacó partido", ha exclamado, para añadir: "¡Si eso no es una fechoría dígame usted qué es!".

Por todo ello, Nadal ha apostado por esa auditoría que ha anunciado Feijóo alegando que se necesita saber "hasta dónde llegan" las posibles irregularidades. "Hay que colaborar al máximo con la Justicia para llegar hasta el final y para saber hasta dónde llega, porque cada día nos despertamos con una cosa", ha abundado.

CASO MONTORO: ESPERA QUE LA JUSTICIA ACTÚE "LO MÁS RÁPIDO POSIBLE"

En cuanto a si le causó sorpresa la imputación del exministro Cristóbal Montoro por presuntos favores fiscales a empresas gasísticas desde el Ministerio de Hacienda, Nadal ha marcado distancia con esa investigación y ha añadido que él "estaba de secretario de Estado de Energía" entonces. "Yo no tuve ni conocimiento ni percepción ni en ese momento ni ahora", ha apostillado.

En este punto, el dirigente del PP ha defendido que la Justicia actúe e investigue con celeridad. "A mí me gustaría y yo creo que lo ha dicho el presidente del PP, que la justicia lo mire cuanto antes, lo más rápido posible, y que se investigue todo lo que haya que investigar", ha incidido.

Después de que el exministro socialista Jordi Sevilla haya anunciado a Europa Press que presentará un manifiesto en enero para crear la alternativa socialdemócrata a la "podemización" de Sánchez, Nadal no ha querido entrar a valorar esa iniciativa. "Yo no voy a comentar las opciones que hagan otras personas y más Jordi Sevilla, que es compañero de cuerpo y tengo una relación con él desde hace muchos años", ha manifestado.

ELOGIA A JORDI SEVILLA: "SIEMPRE LE HA PREOCUPADO ESPAÑA"

Dicho esto, ha subrayado que el extitular de Administraciones Públicas, una "figura destacada" del PSOE, es una persona a la que "siempre le ha preocupado España" y "el bienestar de España". "Es un servidor público pero lo que haga pues está bien hecho", ha apostillado.

Aunque no ha querido entrar a valorar el movimiento de Sevilla dentro del PSOE, sí que se ha referido al "escoramiento" que, a su juicio, hay con Sánchez, quien "ha construido toda su carrera política sobre el 'no es no'".

Así, ha afeado al presidente del Gobierno que se entienda antes con los "más extremistas", incluso "aquellos que han puesto en peligro la democracia española", que "con el otro partido de Gobierno" de España, en alusión al PP. En su opinión, eso es algo que "no deja de ser sorprendente" y "lógicamente ha llevado al Partido Socialista a políticas que están muy alejadas del centro político".

Nadal ha admitido que el adjetivo de "podemización" que ha empleado Sevilla es "una forma de calificarlo" porque "es cierto" que el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez "no es un Gobierno de centro izquierda socialdemócrata al uso".

"Es un Gobierno muy escorado ideológicamente, rehén de posiciones muy extremas y rehén de partidos políticos que tienen una agenda política muy concreta, que no es precisamente el interés general de los españoles", ha resaltado.

CREE QUE SÁNCHEZ "TIENE MIEDO AL PARLAMENTO"

En cuanto a si cree que Pedro Sánchez podrá agotar la legislatura como asegura en sus intervenciones públicas, Nadal ha destacado que el Gobierno "no tiene mayoría parlamentaria en el Congreso" y no ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Tiene miedo al Parlamento", ha resumido.

Según el exsecretario de Estado, el Gobierno se sostiene sobre "tres pilares muy endebles", empezando por "controlar la Mesa del Congreso y, por tanto, "la agenda parlamentaria". "Entonces, de una manera muy poco democrática bloquea que vayan al Pleno leyes que proponen otros grupos que tendrían mayoría. Simplemente evita que vayan a ser votados en el Pleno de la Cámara alargando y alargando el plazo de enmiendas de una manera muy llamativa", ha criticado.

En segundo lugar, ha indicado que Sánchez fue investido con mayoría simple pero para una moción de censura es necesaria una mayoría absoluta, que es "difícil para el PP de conseguir". En este punto, ha recordado que Feijóo "ha ofertado" en dos ocasiones una "moción de censura técnica" que tenga como objetivo disolver las Cortes y convocar elecciones.

Nadal ha indicado que el tercer elemento que mantiene al Gobierno "endeblemente es la flexibilidad" presupuestaria de la que se ha dotado "a través de algunos artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 que sigue en vigor y de los fondos europeos".

"ESTA LEGISLATURA NO PUEDE SEGUIR ASÍ"

Al ser preguntado si cree que Feijóo debería dar el paso de registrar una moción de censura en el Congreso aunque no tenga asegurados los apoyos, el vicesecretario del PP ha señalado que el líder de su partido "sabe muy bien lo que tiene que hacer". Según ha añadido, ha puesto encima de la mesa una oferta "sensata" porque el país "está parado", "no hay mayoría parlamentaria", "no hay presupuesto".

"España está perdiendo oportunidades. El mundo está cambiando, hay cambios tecnológicos y cambios geopolíticos que hay que afrontar. Y aquí no estamos haciendo nada", ha lamentado, para animar a los socios del PSOE a "reflexionar" sobre su posición.

Nadal les ha avisado de que "al final del día los españoles van tomando nota". "Y no creo que premien a aquellos grupos que sistemáticamente mantienen una situación de un Gobierno frankenstein absolutamente inmovilizado", ha manifestado.

El vicesecretario del PP ha señalado que "esta legislatura no puede seguir así". "Es que no hay legislatura. En qué cabeza humana cabe que en un sistema parlamentario ni hay presupuesto y se bloquean las leyes en las que tienen mayoría y aquellas que aprueban luego no se ejecutan. Estamos pervirtiendo la función de la institución parlamentaria", ha denunciado.