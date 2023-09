El tenista español Rafa Nadal, hincha confeso del Real Madrid, admitió este lunes que le gustaría que el delantero del PSG Kylian Mbappé acabara recalando en el equipo merengue.

"Yo feliz de que viniera. Claro que me gusta, ¿a quién no le gusta?", dijo Nadal en una entrevista con la cadena Movistar+, rechazando que pueda sentir resquemor por que no haya fichado por el club blanco.

"Yo sí quiero que venga, no tengo ningún problema con Mbappé", aseguró Nadal.

"¿Rencor? Ninguno. Todo lo contrario, sólo agradecimiento porque si viene, cuando venga, vendrá renunciando a mucho dinero", agregó.

El astro del tenis también fue preguntado por si querría ser presidente del Real Madrid.

"Creo que sí me gustaría, pero primero de todo, muchas cosas, a día de hoy tenemos el mejor presidente posible, después la vida da muchas vueltas y después hay que saber si uno está capacitado para hacer según qué cosas", respondió.

"Yo soy bastante realista conmigo mismo, sé mis limitaciones y en eso no sé si sería capaz o no", añadió Nadal.

