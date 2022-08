Nadal: "Sabemos desde hace meses que Djokovic no jugará por un tiempo"

"Es duro para los jugadores, el torneo y los aficionados"

MADRID, 26 Ago. 2022 (Europa Press) -

El tenista español Rafa Nadal confesó su ilusión por el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada al que vuelve desde 2019, con mejor preparación que en su regreso en Cincinnati, al tiempo que lamentó la baja de Novak Djokovic, aunque no pueda ser sorpresa.

"Sabemos que Novak no jugará por un tiempo si nada cambia en cuanto a las reglas. Desde hace meses lo sabemos. Desde mi perspectiva personal, es una noticia muy triste. Siempre es una pena cuando los mejores jugadores del mundo no pueden estar un torneo por lesiones o por diferentes razones", dijo en rueda de prensa.

El campeón de 22 'grandes' atendió a los medios en Nueva York este viernes y el martes debutará contra el australiano Rinky Hijikata. La ausencia de 'Nole' fue uno de los temas. "Es una ausencia importante, dura para los aficionados, para el torneo, para los jugadores también, porque queremos tener el mejor cuadro posible", afirmó ante la falta de permiso del serbio para entrar en Estados Unidos sin estar vacunado contra el coronavirus.

"Repito lo que dije muchas veces: el deporte es más grande que cualquier jugador. Me perdí muchos torneos importantes en mi carrera debido a lesiones. El año pasado no estuve aquí. Hace dos, tampoco. El torneo continúa. El mundo del tenis sigue adelante. Incluso si no es una buena noticia para todos, el mundo continúa y el tenis continuará después de mí, de Novak, de Roger", añadió.

Por otro lado, Nadal explicó la dificultad que supuso la lesión en el abdomen que le retiró de Wimbledon antes de semifinales. "Ha sido duro. La lesión en el abdomen es peligrosa, pones mucho esfuerzo en el servicio, hay que buscar flexibilidad y hay una cicatriz. Estoy deseando mejorar en cada entreno y ser competitivo en cada partido", apuntó el balear.

El de Manacor regresó desde Londres en el Masters 1.000 de Cincy, donde perdió en su primer encuentro. "En Cincy lo luché y tuve mis opciones. Espero estar listo ahora, practicando a alto nivel, con cuidado en el saque. La preparación no fue larga en Cincinnati, ahora hay que probar aquí con una mejor preparación", afirmó.

Por otro lado, Nadal fue preguntado por Roger Federer y por su reunión en la próxima Laver Cup. "Estoy emocionado, súper contento de ver a Federer en pista de nuevo. Ha sido mucho tiempo sin él en la pista, espero que lo pueda conseguir. Será increíble si puede volver y si no le daremos las gracias, pero estoy seguro de que nos queda Federer para rato", terminó.