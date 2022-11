Nadal se despide con una victoria de las finales de la atp y evita igualar su peor racha

TURÍN, 17 nov (Reuters) - Rafa Nadal se fue a casa, pero se aseguró de evitar la peor racha de derrotas de su historia con una victoria por 7-5 y 7-5 sobre el noruego Casper Ruud en las Finales de la ATP el jueves.

Las derrotas consecutivas en sets corridos en el Grupo Verde ante Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime hicieron que el 22 veces campeón de grand slams se perdiera las semifinales.

Pero el español estaba claramente ansioso por no poner fin a una temporada que comenzó de forma tan espectacular sucumbiendo a una quinta derrota consecutiva, algo que el jugador de 36 años no había experimentado desde antes de que su carrera despegara en 2004-2005.

Con Ruud, el número cuatro del mundo, ya clasificado para las semifinales, el partido no tenía relevancia en realidad. Aun así, el primer set estuvo lleno de intensidad en el Pala Alpitour, donde el público apoyó firmemente a Nadal.

El español luchó contra un par de puntos de quiebre en el 4-4 del primer set mientras Ruud amenazaba, pero después el mallorquín encontró el equilibrio de su derecha. Ruud, de 23 años, cayó 0-40 con su servicio en el 5-6 y el número dos del mundo solo necesitó una oportunidad para sellar el set, sacando una volea a pista vacía.

La historia fue similar en el segundo set, igualado hasta que Nadal se lanzó de nuevo en el duodécimo juego. Ruud salvó un punto de partido, pero Nadal lanzó un revés ganador para terminar su temporada en lo más alto.

"He estado practicando bien, pero no he tenido suficientes partidos para estar al nivel que necesito, no tengo suficiente confianza después de seis meses difíciles", dijo Nadal en la pista. "Al menos he terminado con una victoria positiva, que es importante".

Ruud pasará a las semifinales, pero ahora tiene un balance de 0-8 contra tenistas del top 3 de la clasificación.

Más tarde, el jueves, los debutantes Auger-Aliassime y Fritz se enfrentarán por un puesto en las semifinales. (Información de Martyn Herman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters