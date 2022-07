Nadal se medirá a Kyrgios en semifinal de Wimbledon, Garín eliminado

Pese al dolor por problemas en la zona abdominal, Rafael Nadal pudo clasificarse este miércoles a las semifinales de Wimbledon, donde se enfrentará el viernes al australiano Nick Kyrgios, que poco antes había cortado en seco la aventura del chileno Cristian Garín.

Para Nadal, el partido de cuartos ante el estadounidense Taylor Fritz (14º del mundo) fue convirtiéndose en un calvario que el mallorquín, cuarto del ránking ATP, recorrió de manera épica, hasta una victoria final en el 'super tie-break' del quinto set, por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6 (10/4).

"El cuerpo, en general, va bien, pero tengo algo en la zona abdominal. He tenido que encontrar una manera de sacar de manera diferente. En varias ocasiones pensé que no terminaría el partido, pero el público, con la energía que me envió, me permitió llegar al final", explicó.

"Espero estar listo para jugar ese partido (de semifinales). Nick es muy buen jugador en todas las superficies, pero especialmente sobre césped. Ha realizado una gran temporada en hierba y tendré que estar totalmente al 100% para tener opciones", estimó Nadal.

Ante Fritz, el partido no tuvo una gran calidad en el juego, pero sí momentos de intensidad dramática, hasta un 'super tie-break' en el que Nadal sí sacó sus mejores golpes para imponer su jerarquía y llevarse el pasaje a la siguiente ronda.

La lesión abdominal del mallorquín pareció tenerle cerca del KO, especialmente en el segundo set. Incapaz de doblarse, tenía evidentes problemas para sacar y para ciertos movimientos.

Sin embargo, Nadal optó por no rendirse pese a los gestos de dolor que realizaba, algunos de ellos dirigidos hacia los miembros de su equipo, para comunicarles las dificultades por las que atravesaba.

Pudo ganar el segundo set. En el tercero perdió, haciendo gestos de dolor. Y entonces renació de sus cenizas para encadenar dos sets ganados seguidos y llevarse la victoria en un duelo emocionante hasta el final.

- Fin a la aventura -

Mucho menos equilibrado había sido el otro partido del día en los cuartos de final masculinos, en el que el australiano Nick Kyrgios (40º del mundo) se deshizo del chileno Cristian Garín (43º) por 6-4, 6-3 y 7-6 (7/5).

Es la primera vez que Kyrgios, famoso por su fuerte temperamento y sus declaraciones sonadas, accede a semifinales de un Grand Slam. En 2014 había alcanzado los cuartos de final en Wimbledon, en su primera participación.

"No habría imaginado nunca estar en semifinales en un torneo del Grand Slam. Pensaba haber dejado pasar ese tren", admitió el australiano.

"Garín es muy buen jugador. Tuve suerte en varias bolas de break (...) Voy a prepararme para el próximo partido", prometió.

Garín jugaba la quinta ronda de un Grand Slam por primera vez y se convirtió en el primer jugador chileno en disputar los cuartos de Wimbledon desde que lo hiciera Fernando González en 2009.

"Ha sido un partido difícil. Él sirvió bastante bien. Creo que jugamos a un alto nivel y en el tercer set estuve cerca, él sacó de manera increíble entonces. Él ha sabido aprovechar las oportunidades y eso marcó la diferencia", analizó Garín.

- Halep, con paso firme -

En el cuadro femenino, la rumana Simona Halep, 18ª jugadora mundial, se clasificó a semifinales al derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova (25ª) por 6-2 y 6-4, tres años después de su título en la hierba londinense.

A sus 30 años, la exnúmero uno mundial intentará clasificarse para su segunda final del Grand Slam inglés, el jueves en el duelo contra la kazaja Elena Rybakina (23ª), que se impuso a la australiana Ajla Tomljanovic (44ª), por 4-6, 6-2, 6-3.

"Es genial estar de nuevo en semifinales, estoy muy emocionada", reconoció Halep.

"Ha hecho falta que esté sólida en mis piernas. Son ellas las que me ayudaron hoy. He necesitado también estar bien con mi servicio. Todo ha funcionado y he terminado bien", analizó Halep.

La rumana no ha perdido ningún set en el torneo y fue la jugadora que pasó menos tiempo en la pista para alcanzar los cuartos de final, con un total de 4 horas y 35 minutos, en cuatro partidos.

