Nadal se perderá el abierto de francia por lesión

18 mayo (Reuters) - El tenista español Rafael Nadal se perderá el Abierto de Francia después de no haber recuperado su forma física de una lesión de cadera sufrida en el Abierto de Australia en enero, dijo el jueves el 14 veces ganador de Roland Garros.

"La evolución de la lesión que me hice en Australia no ha ido como me hubiese gustado. He perdido objetivos por el camino y Roland Garros se hace imposible", dijo Nadal a la prensa.

"En este momento, no voy a poder estar en Roland Garros. Con lo que es ese torneo para mí, os podéis imaginar lo difícil que es. No tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses". (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; información adicional de Fernando Kallás y Hritika Sharma; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters