Por Rory Carroll

INDIAN WELLS, California, 6 mar (Reuters) - El tenista español Rafael Nadal se retiró de Indian Wells el miércoles en la víspera de su partido de primera ronda, diciendo que no está "listo para jugar al más alto nivel".

El manacorí, de 37 años, regresó a la competencia en enero en Brisbane tras casi un año de baja por una lesión en el flexor de la cadera, pero tuvo que perderse el Abierto de Australia por otro desgarro muscular.

El domingo perdió ante Carlos Alcaraz en un evento de exhibición en Las Vegas y parecía dispuesto a intentar ganar un cuarto título en el desierto californiano.

"Es con gran tristeza que tengo que retirarme de este increíble torneo", dijo el 22 veces campeón de Grand Slam en un comunicado. "Todo el mundo sabe cuánto amo este lugar y cuánto me gusta jugar aquí en Indian Wells.

"Esa es también una de las razones por las que vine muy temprano al desierto para practicar y tratar de prepararme (...) He estado trabajando duro y practicando, y todos sabéis que este fin de semana he hecho un test, pero no me encuentro preparado para jugar al más alto nivel en un evento tan importante.

"No es una decisión fácil, de hecho es difícil, pero no puedo mentirme a mí mismo ni mentir a los miles de aficionados. Os echaré de menos a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito".

Nadal será sustituido por el "lucky loser" Sumit Nagal. (Reporte de Rory Carroll; Editado en Español por Ricardo Figueroa)