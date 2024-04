Nadal se retira del masters de montecarlo

(Añade detalles, citas)

4 abr (Reuters) - Rafa Nadal se retiró del próximo Masters de Montecarlo el jueves, diciendo que su cuerpo aún no está listo para la competencia, sembrando más dudas sobre si el 22 veces campeón del Grand Slam competirá en su torneo favorito, el Abierto de Francia.

El español de 37 años, que ha dicho que espera retirarse después de la temporada 2024, regresó a la competencia en Brisbane en enero, después de casi un año de baja por una lesión en el flexor de la cadera, pero no ha jugado un evento ATP desde entonces.

Nadal se saltó el Masters de Indian Wells el mes pasado diciendo que no estaba "listo para jugar al más alto nivel", pero se esperaba que regresara para la gira de tierra batida en la preparación del Abierto de Francia, que ha ganado con un récord de 14 veces.

"Son momentos muy difíciles para mí desde el punto de vista deportivo. Desgraciadamente, tengo que decirles que no voy a jugar en Montecarlo. Mi cuerpo simplemente no me lo permite", dijo Nadal en un comunicado en las redes sociales.

"Y aunque estoy trabajando duro y esforzándome al máximo cada día con todas las ganas de volver a jugar y competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la verdad es que hoy no puedo jugar", agregó.

"No sabéis lo duro que es para mí no poder jugar estos eventos. Lo único que puedo hacer es aceptar la situación e intentar mirar al futuro inmediato manteniendo el entusiasmo y las ganas de jugar para darme una oportunidad para que las cosas mejoren".

El Masters de Montecarlo comienza el domingo. Nadal ha ganado el evento un récord de 11 veces, con su última victoria en 2018.

El cuadro principal del Abierto de Francia comienza el 26 de mayo. Nadal, que ganó por última vez el título de Roland Garros en 2022, no ha competido en un Grand Slam desde una eliminación en segunda ronda en el Abierto de Australia de 2023. (Reportaje de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Héctor Espinoza)