Nadal se venga de De Miñaur y alarga su estancia en Madrid

Rafael Nadal se clasificó este sábado contra pronóstico para la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras imponerse al australiano Alex de Miñaur por 7-6 (8/6) y 6-3.

Hasta el propio ganador de 22 Grand Slam admitió su sorpresa por su victoria en dos horas sobre el australiano, undécimo del mundo, que hace apenas diez días le había eliminado en el torneo de Barcelona.

"Sí, lo ha sido (una sorpresa)", dijo Nadal, cinco veces ganador en Madrid, donde alargará un poco más su estancia.

Nadal aumentó su nivel de juego en su tercer partido en tierra batida esta temporada, tras su vuelta a la competición en Barcelona después de haber estado casi sin jugar desde enero de 2023, una inactividad que le ha llevado a ocupar actualmente el puesto 522 del ranking mundial.

"Significa mucho haber podido jugar el partido entero, la semana pasada no lo pude hacer, sólo pude jugar un set competitivo y hoy he podido jugar más de dos horas y lograr una victoria que me permite jugar una vez más aquí", dijo Nadal en la pista de la Caja Mágica.

Todo sonrisas este sábado, Nadal ha vuelto a ganar a un Top-20, algo que no lograba desde noviembre de 2022.

En una Caja Mágica cerrada por la lluvia, el manacorí arrancó con fuerza en un partido muy competido rompiendo el saque de su rival en el segundo juego para ponerse 2-0 por delante en el primer set.

Pero, el australiano hizo casi inmediatamente un 'contra break', a pesar de que Nadal logró levantar dos bolas de rotura antes de ceder la tercera.

Nadal desplegó su derecha y empujaba a De Miñaur al fondo de la red para poner en aprietos al australiano.

- Contra Cachín en tercera ronda -

Los dos volvieron a romperse mutuamente el servicio para acabar llevando el set al tie-break, donde Nadal desperdició tres bolas de set dejando a De Miñaur remontar hasta 6-6, pero el español volvió a acelerar para llevarse el set.

Nadal volvió a empezar con fuerza en la segunda manga con una rotura que le permitió ponerse por delante y confirmar con su saque un 2-0 arriba.

El español dominó ayudado por la precipitación y los nervios de De Miñaur.

Con 3-2 en el marcador para Nadal, el manacorí levantó 0-30 en contra para evitar la igualada y seguir hasta acabar llevándose el set y el partido.

Nadal se medirá en la siguiente ronda al argentino Pedro Cachín, vencedor del estadounidense Frances Tiafoe.

En la sorpresa del día, el brasileño Thiago Monteiro, número 118 del mundo, venció al griego Stefanos Tsitsipas (N.7) por un doble 6-4.

Ganador en Montecarlo, el griego acumuló su segunda derrota de la temporada sobre tierra batida, tras la final de Barcelona, donde había puesto fin frente a Casper Ruud a una racha de diez victorias sobre esa superficie.

"Me sentí falto de ritmo", consideró Tsitsipas, tras el partido contra el brasileño, que buscará una plaza en octavos contra el checo Jirí Lehecka (N.31).

- Sinner y Swiatek arrollan -

El número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, en cambio, no dio lugar a la sorpresa arrollando a su compatriota Lorenzo Sonego (N.52) en dos sets, por 6-0 y 6-3 en su estreno en Madrid.

"Estoy contento de estar aquí. El año pasado no pude estar, así que me ilusiona mucho. A ver como seguimos", dijo Sinner tras el partido.

También el ruso Daniil Medvedev, número cuatro del mundo, cumplió imponiéndose al italiano Matteo Arnaldi 2-6, 6-4, 6-4.

En el cuadro femenino, la número uno de mundo Iga Swiatek se impuso con autoridad a la rumana Sorana Cirstea (N.30) por un doble 6-1, en poco más de hora y cuarto.

La polaca se enfrentará por una plaza en cuartos a la española Sara Sorribes (N.55), que este sábado se impuso a la bielorrusa Victoria Azarenka (N.26), por 7-6 (7/0) y 6-3.

Swiatek "va muy fuerte todo el rato. Eso genera mucho estrés desde el inicio del partido hasta el final", dijo Sorribes con vista a su siguiente rival.

También avanzó a octavos la griega Maria Sakkari, número seis del mundo, tras su victoria sobre la estadounidense Sloane Stephens (N.33), por 6-1 y 6-3.

