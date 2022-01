Nadal: "Shapovalov se equivoca, las reglas son iguales para todos"

El tenista espa帽ol Rafa Nadal ha asegurado que estar en semifinales del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, es "un regalo de la vida", sobre todo tras los contratiempos que ha superado en los 煤ltimos meses, y ha afirmado que el canadiense Denis Shapovalov "se equivoca" al pensar que tiene un trato de favor por parte de los jueces de silla.

"Hace dos meses no sab铆amos si podr铆amos volver a estar en el circuito y aqu铆 estoy. Para m铆 es un regalo de la vida que est茅 jugando al tenis otra vez", declar贸 tras su victoria ante el canadiense Denis Shapovalov (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3), que denunci贸 un supuesto trato preferencial hacia Nadal.

El balear solicit贸 un 'toilet break' tras sentirse indispuesto, algo que enerv贸 al norteamericano, que llam贸 "corrupto" al juez de silla. "He tenido un golpe de calor en toda regla, se me ha cerrado el est贸mago, me sent铆a un poco mareado. No ten铆a buenas sensaciones corporales ni de respiraci贸n. Creo que estaba siendo mejor que 茅l ten铆sticamente hablando", apunt贸.

Adem谩s, lament贸 que Shapovalov considere que ha tenido un trato preferente. "Pienso que se equivoca. Es l贸gico que despu茅s de un partido as铆 cada uno tenga sus frustraciones. Le tengo un gran cari帽o a Denis, es un buen chico y con talento para ganar varios 'Grand Slams'. En ning煤n caso voy a entrar en una pol茅mica. Creo que se equivoca; es joven, y cuando somos j贸venes todos cometemos errores y nos sentimos frustrados. Cuando pasen las horas se dar谩 cuenta de que se ha equivocado. Las reglas en pista son iguales para todos", apunt贸.

"Hay un supervisor, un juez de silla que aplica las normas. Los jueces de silla tienen cada vez menos margen para influir. Hay un cron贸metro, tenemos un tiempo limitado para ir al ba帽o, nos lo van cantando. Creo que no hay que darle m谩s importancia, se dar谩 cuenta de que se ha equivocado", concluy贸.