Nadal: "Soy realista, Alcaraz está mejor que yo"

"Lo más importante es quién será mejor dentro de tres semanas"

El balear termina "cojo" y desgastado ante Goffin: "Cerrarlo antes me hubiera dado más opciones para el torneo"

MADRID, 5 May. 2022 (Europa Press) -

El tenista español Rafa Nadal lamentó no haber cerrado su victoria ante David Goffin en las dos opciones que tuvo en el segundo set, llegando a un tercero exigente que le puede hacer pagar su inactividad en el "devenir" del Mutua Madrid Open, donde se podría medir en cuartos de final con un Carlos Alcaraz favorito.

El de Manacor fue preguntado por la épica y la remontada que firmó su Real Madrid la noche anterior, y recordó que el de la remontada fue Goffin, aunque él tuvo que salvar otras cuatro bolas de partido en el 'tie-break' del tercer set. "La remontada ha sido de Goffin, después hemos llegado al 'tie-break', que también ha remontado él, he salvado cuatro bolas de partido, es lo que ha tocado hoy", dijo en rueda de prensa este jueves.

"Ayer por la noche fue increíble, muy emocionante, inolvidable para los que somos del Madrid y nos gusta el fútbol. Fue cruel para el City, lo siento por ellos, como deportista", añadió un Nadal que estuvo presente en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid sacó el billete a la final de la Liga de Campeones en la prórroga.

Nadal insistió como el resto de la semana en que su preparación es nula y por ello los altibajos en Madrid. Además, la exigencia de su segunda victoria le puede pasar factura. "He jugado tres horas, y esto me va bien. Pero no tan positivo para este torneo, llevo una preparación nula, hay que ver cómo me puedo levantar mañana después de casi dos meses sin ninguna preparación. Hay que estar preparado para aceptar que las cosas pueden ser muy difíciles", explicó.

"Pensar a medio plazo, sabíamos cómo llegábamos. Jugué ayer mejor que hoy, cuando llevas un tiempo sin jugar sabes que hay momentos mejores y peores. Es difícil mantener una continuidad, pero ganar es muy importante cuando uno lleva tiempo sin jugar", añadió, explicando su cojera tras tres horas de partido como algo normal.

"Es parte de mi día a día, más cuando son partidos largos, termino cojo. Tengo una lesión crónica en el pie y es incurable. Es una parte de mi vida y es lo malo de no haber cerrado antes el partido. El pie se tiene que adaptar al estrés que producen los partidos. Para mañana puede ser complicado porque me puedo levantar con más problemas de la cuenta", añadió.

Nadal agradeció el apoyo de una Manolo Santana que este viernes podría dividir su ánimo si el murciano avanza, en el duelo generacional con el balear y Alcaraz. "Siempre les agradezco. Jugar aquí es un sentimiento único. Los 10.000 que había tienen un impacto decisivo en el resultado final. Lo que no fallo es en intentarlo, después a veces falla mi tenis o el físico, o el rival", dijo.

"Es un partido muy difícil. Hoy él está mejor que yo, viene de una dinámica muy buena. Soy consciente de lo que hay, soy una persona realista y eso no me lleva a no internarlo y hacer lo que pueda. Hoy Alcaraz está mejor que yo. Carlos está en forma, yo vengo de un periodo fuera. Tengo claro quién parte con ventaja. Cerrarlo antes me hubiera dado más opciones para el devenir del torneo, pero nunca se sabe. Espero recuperarme y darme mis opciones", añadió.

Como avisó a su llegada a Madrid, Nadal recordó que esta vez, con el parón de seis semanas por su costilla rota, su objetivo es recuperar su mejor versión de cara a Roland Garros. "Lo más importante no es quién sea mejor mañana, para mí, es quién vaya a ser mejor dentro de tres semanas. Tengo que marcarme los objetivos de esta manera, porque nunca he tomado torneos como preparación de otras cosas, pero mi realidad es diferente. No me estoy intentando quitar presión, cada uno llegamos con líneas diferentes", dijo.

"Yo lo veo con naturalidad, es un relevo generacional. Ha pasado durante toda la historia y gracias a Dios que ha llegado alguien como Carlos para mantener nuestro nivel tenístico muy alto durante muchos años. Como aficionado del deporte y español, es una noticia fantástica tener un jugador como Carlos. Mis rivales son Djokovic, Federer, Murray en su día. Carlos es un rival más que va a competir por las cosas importantes. Me va a molestar el tiempo que me queda pero después lo voy a disfrutar como espectador", terminó.